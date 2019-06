O rokovaniach o vstupe Tirany a Skopje do EÚ sa rozhodne až v októbri

Európska komisia odporučila začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom koncom mája.

Luxemburg 18. júna (TASR) - Jasné a zásadné rozhodnutie o začatí prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom chcú ministri EÚ prijať v októbri. Uviedol to rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg po zasadnutí Rady EÚ pre všeobecné záležitosti, ktoré sa konalo v utorok v Luxemburgu. Informovala o tom agentúra APA.



Schallenberg po rokovaní ministrov povedal, že ide o "akceptovateľný a uspokojivý výsledok" vzhľadom na rozdielne pozície členských krajín EÚ v otázke rozširovania smerom na Balkán.



Európska komisia odporučila začatie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom koncom mája. Rakúsko a 12 ďalších krajín EÚ vrátane Slovenska s tým súhlasí, zatiaľ čo Holandsko a Francúzsko majú výhrady najmä voči Albánsku.



Nemecko podporuje začatie rokovaní, musí to však ešte odsúhlasiť Spolkový snem, ktorý sa na najbližšom zasadnutí zíde až koncom septembra.



V prípade Turecka podľa vyhlásenia ministrov EÚ aj naďalej platí konštatovanie o "úplnom zastavení" prístupových rokovaní.



Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdie(WIIW) v utorok varoval, že odloženie prístupových rokovaní so Severným Macedónskom a Albánskom by bolo "zničujúcim signálom". "Oslabenie perspektívy vstupu do EÚ by mohlo spomaliť dynamiku reforiem v tomto regióne a posilniť vplyv Číny a Ruska, čo nie je v záujme EÚ," uvádza sa v analýze WIIW.