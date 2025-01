O ruských základniach v Sýrii sa zatiaľ nerozhodlo

Damask 29. januára (TASR) - Nové politické vedenie v Sýrii rokovalo s ruskou delegáciou aj o mechanizmoch spravodlivosti pre obete vojny za režimu prezidenta Bašára Asada, ktorý po svojom zosadení našiel aj s rodinou útočisko v Rusku. Informoval o tom v stredu libanonský denník L'Orient-Le Jour (OLJ).



Diskusie v Damasku sa "zamerali na kľúčové otázky vrátane rešpektovania suverenity a územnej celistvosti Sýrie", uviedla vo vyhlásení nová sýrska administratíva. Rusko podľa nej potvrdilo svoju podporu pozitívnym zmenám, ku ktorým dochádza v Sýrii. Obnova dôvery sýrskeho ľudu voči Rusku sa podľa nového vedenia musí udiať prostredníctvom konkrétnych opatrení, ako sú "reparácie, rekonštrukcia a obnova".



Ako je známe, Rusko bolo jedným z kľúčových Asadových podporovateľov, pričom v roku 2015 zasiahlo do občianskej vojny, keď vojensky podporilo sýrsku armádu a zvrátilo vývoj konfliktu v prospech Damasku a v neprospech povstalcov vrátane islamistických. Po tom, ako protivládni povstalci koncom roku 2024 podnikli bleskovú ofenzívu a obsadili v jej rámci aj Damask, Asad aj s rodinou utiekol do Ruska.



Na margo týchto udalostí nová sýrska administratíva po rokovaní s ruskou delegáciou vydala vyhlásenie, v ktorom deklarovala, že "obnovenie vzťahov musí brať do úvahy chyby minulosti, rešpektovať vôľu sýrskeho ľudu a slúžiť jeho záujmom".



Námestník ministra zahraničných vecí Michail Bogdanov, ktorý je zároveň osobitným predstaviteľom prezidenta Vladimira Putina pre Blízky východ a Afriku, hodnotil stretnutie s novým sýrskym vodcom Ahmadom Šarom a ministrom zahraničných vecí Asadom Šíbáním pozitívne. Ruská strana na ňom vyjadrila pripravenosť prispieť k stabilizácii situácie v Sýrii.



Bogdanov tiež vyjadril nádej, že "ruské záujmy neutrpia" a že situácia na ruských základniach sa "nezmení". Dodal, že "táto otázka si bude vyžadovať ďalšie rokovania."



Pozorovatelia tvrdia, že Moskva môže byť nútená reorganizovať celú svoju prítomnosť v regióne a stiahnuť sa do iných "bášt", ako napríklad v Líbyi, kde ruskí žoldnieri podporovali poľného maršala Chalífu Haftara.



Nový sýrsky vodca Šara pritom koncom decembra vystupoval voči Rusku zmierlivo, keď pripomenul, že obe krajiny spájajú hlboké strategické záujmy. V rozhovore pre televíziu al-Arabíja objasnil, že "všetky zbrane Sýrie sú ruského pôvodu a mnohé elektrárne riadia ruskí experti... Nechceme, aby Rusko opustilo Sýriu tak, ako si to niektorí želajú".



V decembri sa novým sýrskym vedením stretli aj zástupcovia USA a Ukrajiny.



Rusko má v Sýrii dve vojenské základne - námornú v Tartúse a leteckú Humajmím ležiacu neďaleko prístavného mesta Lázikíja. Sú jedinými ruskými vojenskými základňami mimo územia bývalého Sovietskeho zväzu.