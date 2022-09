O. Scholz: Nemecko je pripravené na zastavenie ruského plynu

Berlín 11. septembra (TASR) - Nemecko a Európa sú pripravení na to, ako čeliť výpadkom v prípade, ak Rusko úplne zastaví dodávky plynu, uviedol nemecký kancelár Olaf Scholz. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Bloomberg.



Nemecko je pripravené na to, že "Rusko z dôvodu vojny na Ukrajine zastaví väčšinu dodávok plynu", uviedol v sobotu (10. 9.) Scholz. Dodal, že Nemecko na pobreží na severe krajiny pristavilo terminály, ktoré mu umožnia dovážať skvapalnený zemný plyn.



Scholzovo tvrdenie, že Nemecko je pripravené na zastavenie ruského plynu, však spochybnilo Nemecké združenie miest a obcí (DStGB), rovnako ako inštitút pre výskum ekonomiky DIW.



"Šetríme plynom. Opäť využívame produkčné kapacity uhoľných elektrární. Na začiatku budúceho roka budeme mať možnosť využiť zostávajúce jadrové elektrárne na juhu Nemecka, ak to bude potrebné," uviedol Scholz.



Podľa šéfa DStGB Gerda Landsberga však Nemecku hrozí energetická kríza a riziko výpadkov elektriny. Napríklad hekerský útok alebo preťaženie elektrickej siete môžu spôsobiť rozsiahle výpadky, uviedol Landsberg v rozhovore pre Welt am Sonntag. Takéto preťaženie môže spôsobiť napríklad to, že si veľa domácností zapne elektrické kúrenie. Nemecko podľa neho priznalo, že situácia je vážna, ale zatiaľ neurobilo dosť na jej riešenie.



Podľa šéfa DIW Marcela Fratzschera čaká najväčšiu európsku ekonomiku dlhý pokles. "Recesia je neodvratná, už sme v nej," povedal Fratzscher pre mediálnu skupinu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). Ekonomika sa podľa neho nebude rýchlo zotavovať a v roku 2023 klesne. "Rok 2024 takisto nebude dobrým rokom." Fratzscher takisto prognózuje, že "množstvo firiem skrachuje", vláda ich totiž nemôže zachrániť všetky.