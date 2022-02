Scholz: Nemecko prudko zvýši výdavky na obranu

Berlín 27. februára (TASR) - Nemecko v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu prudko zvýši výdavky na obranu na viac ako 2 % svojho hrubého domáceho produktu (HDP). Povedal to v nedeľu na mimoriadnom zasadnutí dolnej komory parlamentu Bundestagu nemecký kancelár Olaf Scholz.



"Budeme musieť viac investovať do bezpečnosti našej krajiny, aby sme ochránili slobodu a demokraciu," vyhlásil s tým, že vláda sa rozhodla poskytnúť 100 miliárd eur na vojenské investície zo svojho rozpočtu na rok 2022.



Nemecko vzhľadom na svoju krvavú históriu v 20. storočí a z toho vyplývajúceho silného pacifizmu medzi obyvateľmi dlho odolávalo tlaku zo strany Spojených štátov a iných, aby zvýšilo svoje výdavky na obranu na 2 % výkonu ekonomiky.



V ostatných dňoch však urobilo obrat v rôznych dlhodobých politikách vrátane odmietania dodávok zbraní do konfliktných oblastí. A súhlasilo s vyslaním obranných protitankových zbraní, rakiet zem-vzduch a munície na Ukrajinu.