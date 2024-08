O. Scholz očakáva, že ťažba plynu pri ostrove Borkum sa začne čoskoro

Berlín 20. augusta (TASR) - Nemecký kancelár Olaf Scholz napriek kritike zo strany environmentálnych organizácií predpokladá, že pri ostrove Borkum v Severnom mori sa bude čoskoro ťažiť zemný plyn. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Povolenia sú na holandskej strane, povolenia sú na nemeckej strane. Bolo by veľmi nepravdepodobné predpokladať, že projekt nebude realizovaný," povedal Scholz v utorok.



Regulačné úrady v Spolkovej krajine Dolné Sasko minulý týždeň udelili holandskej spoločnosti One-Dyas 18-ročnú licenciu na vŕtanie pod morským dnom. Plyn ťažený z domácich ložísk je pre klímu podstatne menej škodlivý ako dovážaný plyn, odôvodnil rozhodnutie regionálny Úrad pre baníctvo, energetiku a geológiu. Na základe vydaného povolenia by sa vŕtanie a ťažba zastavili, ak by sa zistilo, že Nemecko už zemný plyn ako zdroj energie nepotrebuje.



Spoločnosť One-Dyas plánuje začať ťažbu z ložiska v blízkosti nemeckého ostrova Borkum a holandského ostrova Schiermonnikoog ešte tento rok. Vrty sú plánované v hĺbke od 1,5 kilometra do 3,5 kilometra.



Vyťažiteľné množstvo zemného plynu sa podľa odhadov pohybuje od 4,5 miliardy kubických metrov do 13 miliárd kubických metrov. V Nemecku sa podľa vládnych údajov v minulom roku spotrebovalo približne 81 miliárd kubických metrov plynu.



Projekt stále čelí prekážkam a viaceré environmentálne organizácie sa ho v spolupráci s obyvateľmi dotknutých ostrovov snažia zastaviť právnou cestou. Nedávno sa k projektu kriticky vyjadrila aj nemecká ministerka životného prostredia Steffi Lemkeová.