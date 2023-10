O spustení invázie do Gazy rozhodne politické vedenie, tvrdí armáda

PREČÍTAJTE SI AJ: Hamas zajal dovedna 126 rukojemníkov, oznámila armáda

Jeruzalem 15. októbra (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu uviedla, že v súvislosti so spustením očakávanej pozemnej ofenzívy do pásma Gazy čaká už iba na "" od vedenia Izraela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.Hovorcovia izraelskej armády Richard Hecht a Daniel Hagari na oddelených brífingoch v nedeľu oznámili, že armáda plánuje diskutovať s politickým vedením krajiny o načasovaní akejkoľvek intervencie do pásma Gazy, zameranej proti radikálnemu hnutiu Hamas.Armádni hovorcovia novinárom predtým potvrdili, že cieľom akejkoľvek invázie by bolo zlikvidovať najvyššie vojenské velenie i vládne vedenie Hamasu, aby hnutie už nemohlo vykonávať ďalšie útoky na Izrael. Armáda sa predovšetkým sústreďuje na odstránenie vodcu Hamasu Jahju Sinwára, spresnil Hecht.Izrael v posledných dňoch vyzval vyše milión obyvateľov mesta Gaza, aby sa evakuovali smerom na juh palestínskej pobrežnej enklávy. Podľa agentúry AFP tisíce z nich počas nedele stále využívali bezpečné koridory vopred určené Izraelom.Predpokladá sa, že izraelská armáda následne v severnom sektore pásma Gazy podnikne pozemnú operáciu proti radikálnemu hnutiu Hamas, ktoré pred vyše týždňom podniklo prekvapivý vpád na územie Izraela, pričom boli zabité stovky izraelských civilistov i vojakov a ďalšie desiatky boli vzaté do zajatia a zavlečené do pásma Gazy.Nemenovaný hovorca izraelskej armády však v sobotu večer ubezpečil, že pozemná ofenzíva sa z humanitárnych dôvodov v nedeľu nezačne.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v sobotu navštívil armádnych vojakov v pohraničných oblastiach, vtedy však nespresnil, kedy by prípadná pozemná ofenzíva mohla začať. Pri hranici s palestínskou enklávou sú v súčasnosti rozmiestené desiatky tisíc izraelských jednotiek.Netanjahu zároveň v nedeľu prvýkrát zvolal rozšírený núdzový kabinet, uvádza denník The Guardian. Zasadanie sa uskutočnilo na vojenskom veliteľstve v Tel Avive a začalo sa minútou ticha na pamiatku viac než 1300 Izraelčanov, ktorí prišli o život počas útoku Hamasu 7. októbra.