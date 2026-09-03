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O Starmerov volebný obvod chce zabojovať líder Zelených Polanski
Kandidát Strany zelených získal viac ako desať percent, čo strane dáva nádej, že tentoraz by mohla obvod získať.
Autor TASR
Londýn 3. septembra (TASR) - Líder britskej ľavicovej Strany zelených Zack Polanski chce v doplňujúcich voľbách do parlamentu kandidovať v obvode, kde sa po odchode bývalého labouristického premiéra Keira Starmera uvoľnil poslanecký mandát. S odvolaním sa na miestny denník Camden New Journal o tom vo štvrtok informovala agentúra Reuters, píše TASR.
Polanski denníku povedal, že bude kandidátom Strany zelených v obvode Holborn a St Pancras. Ide o ľavicovo orientovaný volebný obvod, v ktorom Starmer v parlamentných voľbách v roku 2024 pohodlne zvíťazil, aj keď jeho podiel hlasov výrazne klesol.
„Labouristi stoja na strane korporácií a veľkých peňazí. Ja budem stáť na strane ľudí a našich komunít,“ napísal Polanski na sociálnej sieti X.
V parlamentných voľbách pred dvoma rokmi získal v tomto obvode takmer 19 percent hlasov nezávislý kandidát, ktorý svoju kampaň založil najmä na odpore voči vojne vedenej Izraelom v Pásme Gazy. Kandidát Strany zelených získal viac ako desať percent, čo strane dáva nádej, že tentoraz by mohla obvod získať.
Od Polanského zvolenia za lídra Strany zelených pred rokom strana získala časť podpory od ľavicovo orientovaných voličov Labouristickej strany. Dosiahla prekvapivé víťazstvo v doplňujúcich voľbách v grófstve Veľký Manchester, kde bol dlhoročným starostom súčasný britský premiér Andy Burnham, a v celoštátnych prieskumoch verejnej mienky mala až 20-percentnú podporu.
Polanského osobná popularita však podľa agentúry YouGov utrpela po tom, ako kritizoval policajtov za spôsob, akým v apríli zatkli muža údajne zodpovedného za útok nožom na dvoch Židov v severnom Londýne.
V celoštátnom prieskume YouGov zverejnenom v stredu sa Labouristická strana so ziskom 23 percent hlasov dostala na rovnakú úroveň ako pravicovo-populistická strana Reform UK, ktorú vedie bývalý líder kampane za brexit Nigel Farage. Konzervatívci mali podporu 20 percent a Strana zelených 13 percent.
Polanski denníku povedal, že bude kandidátom Strany zelených v obvode Holborn a St Pancras. Ide o ľavicovo orientovaný volebný obvod, v ktorom Starmer v parlamentných voľbách v roku 2024 pohodlne zvíťazil, aj keď jeho podiel hlasov výrazne klesol.
„Labouristi stoja na strane korporácií a veľkých peňazí. Ja budem stáť na strane ľudí a našich komunít,“ napísal Polanski na sociálnej sieti X.
V parlamentných voľbách pred dvoma rokmi získal v tomto obvode takmer 19 percent hlasov nezávislý kandidát, ktorý svoju kampaň založil najmä na odpore voči vojne vedenej Izraelom v Pásme Gazy. Kandidát Strany zelených získal viac ako desať percent, čo strane dáva nádej, že tentoraz by mohla obvod získať.
Od Polanského zvolenia za lídra Strany zelených pred rokom strana získala časť podpory od ľavicovo orientovaných voličov Labouristickej strany. Dosiahla prekvapivé víťazstvo v doplňujúcich voľbách v grófstve Veľký Manchester, kde bol dlhoročným starostom súčasný britský premiér Andy Burnham, a v celoštátnych prieskumoch verejnej mienky mala až 20-percentnú podporu.
Polanského osobná popularita však podľa agentúry YouGov utrpela po tom, ako kritizoval policajtov za spôsob, akým v apríli zatkli muža údajne zodpovedného za útok nožom na dvoch Židov v severnom Londýne.
V celoštátnom prieskume YouGov zverejnenom v stredu sa Labouristická strana so ziskom 23 percent hlasov dostala na rovnakú úroveň ako pravicovo-populistická strana Reform UK, ktorú vedie bývalý líder kampane za brexit Nigel Farage. Konzervatívci mali podporu 20 percent a Strana zelených 13 percent.