O sťažnosti Srbov, ktorí sú za zabitie vo väzbe, ešte súd nerozhodoval

Bratislava 10. januára (TASR) - Krajský súd v Bratislave (KS) ešte nemohol rozhodovať o sťažnosti dvojice Srbov, ktorí sú väzobne stíhaní za minuloročné zabitie 22-ročného mladíka v centre Bratislavy.



Srbov zobral do väzby Okresný súd Bratislava I (OS) 19. decembra. "Uznesenie OS Bratislava I o vzatí obvinených do väzby bolo expedované procesným stranám. Zároveň, v zmysle požiadavky obvinených, bolo predmetné uznesenie dané na preklad do srbského jazyka. Po doručení prekladu ho bude súd doručovať obvineným," odpovedal na otázku TASR hovorca KS Pavol Adamčiak.



OS BA I dvojicu obvinených zobral do väzby po tom, čo ich na Slovensko vydali maďarské orgány.



"OS Bratislava I vzal do väzby obvinených J.M. a S.D., a to z dôvodu tzv. útekovej väzby, t.j. z dôvodnej obavy, že by mohli utiecť, alebo sa vyhýbať trestnému konaniu. Obvinení podali sťažnosť, o ktorej po doručení bude rozhodovať KS v Bratislave," uviedol v decembri Adamčiak. Srbov priviezla na Slovensko slovenská polícia po tom, čo ich vydal na stíhanie maďarský súd.



Dvaja muži, ktorí mali 8. decembra nadránom v bratislavskom Starom Meste napadnúť a usmrtiť 22-ročného Srba, boli obvinení zo zločinu zabitia spáchaného formou spolupáchateľstva. Zadržali ich v Maďarsku. Tretieho podozrivého, ktorý je občanom Macedónska, zadržala polícia ešte na Slovensku.



V prípade právoplatného odsúdenia hrozí obvineným trest odňatia slobody vo výške sedem až desať rokov.