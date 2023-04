O stiahnutí nemeckých Patriotov zo SR a Poľska budú rokovať spojenci

Berlín 21. apríla (TASR) - O všetkých rozhodnutiach súvisiacich s rozmiestnením nemeckých protivzdušných systémov Patriot na Slovensku a v Poľsku sa bude diskutovať so spojencami. Oznámilo to v piatok nemecké ministerstvo obrany s tým, že šéf rezortu Boris Pistorius bude o tejto záležitosti rokovať aj na piatkovom stretnutí kontaktnej skupiny pre Ukrajinu na leteckej základni Ramstein v Nemecku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Nemecké ministerstvo obrany sa takto vyjadrilo po tom, čo noviny mediálnej skupiny Funke s odvolaním sa na hovorcu nemeckého rezortu obrany informovali o pláne stiahnuť systémy Patriot zo Slovenska v z Poľska. Bratislava a Varšava už podľa tejto správy boli s týmto plánom oboznámené.



"Vyhlásenia týkajúce sa plánov o rozmiestnení našich eskadrón Patriot v Poľsku a na Slovensku sa týkali pôvodných plánov," uviedol nemecký rezort obrany vo vyhlásení. Dodal, že Pistorius bude o tejto záležitosti rokovať a koordinovať ju s partnermi na piatkovom stretnutí na základni Ramstein.



Nemecké ministerstvo uviedlo, že takéto rozhodnutia sú prijímané v "úzkej koordinácii s vrchným veliteľom síl NATO v Európe (SACEUR) a vždy si vyžadujú samostatné politické rozhodnutie".



Nemecko presunulo systémy Patriot do Poľska po tom, čo vlani v novembri na územie Poľska pri hraniciach s Ukrajinou dopadla raketa, ktorá usmrtila dvoch farmárov.



Bundeswehr rozmiestnil dva svoje systémy Patriot na Slovensku v marci 2022 s cieľom posilniť východné krídlo NATO. Berlín tak zareagoval po tom, ako Slovensko krátko po vypuknutí ofenzívy Kremľa poskytlo Ukrajine vlastné systémy protivzdušnej obrany S-300.



Už koncom vlaňajška bolo známe, že nemecké vojenské vybavenie umiestnené v SR sa bude musieť koncom roka 2023 vrátiť do Nemecka na technickú údržbu.



Nemecko okrem toho dodalo systém Patriot aj Ukrajine, aby ju podporilo v boji proti Rusku, pripomína Reuters.