< sekcia Zahraničie
O svoje neudržiavané pozemky môže v Rusku prísť až 100.000 vlastníkov
Identifikácia neudržiavaných pozemkov v obývaných oblastiach sa začala 1. marca 2025 po nadobudnutí účinnosti zmien a doplnení Pozemkového zákonníka.
Autor TASR
Moskva 20. mája (TASR) - Približne 100.000 vlastníkov pôdy v Rusku môže o ňu prísť, ak ju vhodne neudržiava alebo na nej stoja spustnuté budovy. Vyplýva to z údajov registračného úradu Rosreestr, ktorý je zodpovedný za kataster. TASR o tom píše podľa denníkov Izvestija a The Moscow Time.
Podľa Rosreestra dostalo 7570 vlastníkov pozemkov v roku 2025 výzvu na odstránenie porušení zákona, ak bola ich pôda v zlom stave. V predchádzajúcom roku ich bolo 2344. Podľa ruských zákonov má vlastník na odstránenie nedostatkov 30 až 90 dní. Ak výzvu ignoruje, ďalším krokom môže byť podanie žaloby s návrhom, aby bol pozemok zhabaný štátom.
Ďalších viac ako 91.000 majiteľov nehnuteľností dostalo miernejšie upozornenie na porušenie zákona. Na rozdiel od výzvy nestanovuje prísnu časovú lehotu. Ak však problém nevyriešia, môže nasledovať výzva a následne súdny spor.
Identifikácia neudržiavaných pozemkov v obývaných oblastiach sa začala 1. marca 2025 po nadobudnutí účinnosti zmien a doplnení Pozemkového zákonníka. Vláda neskôr schválila aj kritériá pre opustené lokality - ak je na najmenej polovici rozlohy pozemku nelegálna skládka alebo schátrané budovy so zrútenými strechami.
Rosreestr vykonáva až 98 percent kontrol na diaľku pomocou dronov. Zdôraznil, že s návrhmi na konfiškáciou pozemkov ešte nezačal. To dáva vlastníkom čas na údržbu. Môžu sa tiež odvolať alebo požiadať o predĺženie lehoty.
Podľa Denisa Litvinova z advokátskej kancelárie Land Law Firm je pre úrady vzhľadom na dostupné geodetické a archívne informácie ľahké určiť, že pozemok nebol najmenej tri roky riadne využívaný. Väčšinou ide o pozemky, ktoré sa zvyčajne dedili, ale noví majitelia ich nevyužívajú.
Advokátka Julia Buzanovová z kancelárie Buzanova & Partners dodala, že v mnohých regiónoch už miestne samosprávy vytvárajú komisie na identifikáciu nevyužívanej pôdy. Riziko zhabania je vyššie tam, kde je dopyt po pozemkoch.
„Zhabanie pozemku má zmysel iba vtedy, keď je likvidný a dá sa predať. Pozemky, ktoré nikto nechce, budú posledné, ktoré budú zhabané,“ vysvetlila. Poznamenala tiež, že úradníci v mnohých obciach sú odhodlaní postúpiť takéto prípady súdu.
Podľa Rosreestra dostalo 7570 vlastníkov pozemkov v roku 2025 výzvu na odstránenie porušení zákona, ak bola ich pôda v zlom stave. V predchádzajúcom roku ich bolo 2344. Podľa ruských zákonov má vlastník na odstránenie nedostatkov 30 až 90 dní. Ak výzvu ignoruje, ďalším krokom môže byť podanie žaloby s návrhom, aby bol pozemok zhabaný štátom.
Ďalších viac ako 91.000 majiteľov nehnuteľností dostalo miernejšie upozornenie na porušenie zákona. Na rozdiel od výzvy nestanovuje prísnu časovú lehotu. Ak však problém nevyriešia, môže nasledovať výzva a následne súdny spor.
Identifikácia neudržiavaných pozemkov v obývaných oblastiach sa začala 1. marca 2025 po nadobudnutí účinnosti zmien a doplnení Pozemkového zákonníka. Vláda neskôr schválila aj kritériá pre opustené lokality - ak je na najmenej polovici rozlohy pozemku nelegálna skládka alebo schátrané budovy so zrútenými strechami.
Rosreestr vykonáva až 98 percent kontrol na diaľku pomocou dronov. Zdôraznil, že s návrhmi na konfiškáciou pozemkov ešte nezačal. To dáva vlastníkom čas na údržbu. Môžu sa tiež odvolať alebo požiadať o predĺženie lehoty.
Podľa Denisa Litvinova z advokátskej kancelárie Land Law Firm je pre úrady vzhľadom na dostupné geodetické a archívne informácie ľahké určiť, že pozemok nebol najmenej tri roky riadne využívaný. Väčšinou ide o pozemky, ktoré sa zvyčajne dedili, ale noví majitelia ich nevyužívajú.
Advokátka Julia Buzanovová z kancelárie Buzanova & Partners dodala, že v mnohých regiónoch už miestne samosprávy vytvárajú komisie na identifikáciu nevyužívanej pôdy. Riziko zhabania je vyššie tam, kde je dopyt po pozemkoch.
„Zhabanie pozemku má zmysel iba vtedy, keď je likvidný a dá sa predať. Pozemky, ktoré nikto nechce, budú posledné, ktoré budú zhabané,“ vysvetlila. Poznamenala tiež, že úradníci v mnohých obciach sú odhodlaní postúpiť takéto prípady súdu.