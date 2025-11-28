Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 28. november 2025
< sekcia Zahraničie

O vedenie Euroskupiny prejavili záujem ministri z Grécka a Belgicka

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Ministri financií eurozóny rozhodnú o novom šéfovi Euroskupiny, neformálnom združení ministrov financií menovej únie, na svojom najbližšom zasadnutí 11. decembra.

Autor TASR
Atény/Brusel 28. novembra (TASR) - O pozíciu šéfa Euroskupiny prejavili záujem grécky minister hospodárstva a financií Kyriakos Pierrakakis a podpredseda belgickej vlády a minister financií Vincent Van Peteghem. Obaja oficiálne oznámili kandidatúru na tento post, informoval portál gréckeho denníka Kathimerini, ktorý sa odvolal na správu Rady Európskej únie.

Ministri financií eurozóny rozhodnú o novom šéfovi Euroskupiny, neformálnom združení ministrov financií menovej únie, na svojom najbližšom zasadnutí 11. decembra. O tom, kto bude Euroskupinu viesť, rozhodne jednoduchá väčšina, čo znamená, že pri 20 členoch eurozóny je potrebných minimálne 11 hlasov.

Hlasovanie o novom šéfovi Euroskupiny nasleduje potom, ako na tento post pred desiatimi dňami rezignoval írsky minister financií Paschal Donohoe. Z funkcie odstúpil, aby prevzal novú pozíciu vo Svetovej banke. Euroskupinu odvtedy dočasne vedie cyperský minister financií Makis Keravnos.
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

Celebrity ZOO premiérovo na Kanáli s hviezdnym hereckým obsadením

TRAGÉDIA V KOZÁROVCIACH: Pri požiari zahynula žena a tri deti