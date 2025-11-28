< sekcia Zahraničie
O vedenie Euroskupiny prejavili záujem ministri z Grécka a Belgicka
Ministri financií eurozóny rozhodnú o novom šéfovi Euroskupiny, neformálnom združení ministrov financií menovej únie, na svojom najbližšom zasadnutí 11. decembra.
Atény/Brusel 28. novembra (TASR) - O pozíciu šéfa Euroskupiny prejavili záujem grécky minister hospodárstva a financií Kyriakos Pierrakakis a podpredseda belgickej vlády a minister financií Vincent Van Peteghem. Obaja oficiálne oznámili kandidatúru na tento post, informoval portál gréckeho denníka Kathimerini, ktorý sa odvolal na správu Rady Európskej únie.
Ministri financií eurozóny rozhodnú o novom šéfovi Euroskupiny, neformálnom združení ministrov financií menovej únie, na svojom najbližšom zasadnutí 11. decembra. O tom, kto bude Euroskupinu viesť, rozhodne jednoduchá väčšina, čo znamená, že pri 20 členoch eurozóny je potrebných minimálne 11 hlasov.
Hlasovanie o novom šéfovi Euroskupiny nasleduje potom, ako na tento post pred desiatimi dňami rezignoval írsky minister financií Paschal Donohoe. Z funkcie odstúpil, aby prevzal novú pozíciu vo Svetovej banke. Euroskupinu odvtedy dočasne vedie cyperský minister financií Makis Keravnos.
