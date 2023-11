O život prišlo vyše 20 ľudí pri ostreľovaní trhoviska pri Chartúme

Chartúm 6. novembra (TASR) — Viac ako 20 ľudí prišlo o život v nedeľu v aglomerácii sudánskeho hlavného mesta Chartúm, kde na miestne trhovisko dopadlo niekoľko striel. Vo vyhlásení zaslanom agentúre AFP to uviedol výbor prodemokratických právnikov.



Výbor informoval, že strely zasiahli trh v meste Umm Durmán ležiacom na západnom brehu rieky Níl severozápadne od Chartúmu, počas intenzívnych bojov medzi armádou vedenou generálom Abdalom Fattáhom Burhánom a Silami rýchlej podpory (RSF).



Umm Durmán bol opakovane miestom tvrdých bojov medzi oboma stranami. Väčšina stretov sa predtým obmedzovala na hlavné mesto a západ regiónu Dárfúr, no neskôr sa rozšírila aj do oblastí južne od Chartúmu.



Boje v Sudáne medzi armádou a RSF, ktoré vedie Burhánov bývalý zástupca, generál Muhammad Hamdán Daklú, prebiehajú od apríla. Podľa konzervatívneho odhadu projektu Armed Conflict Location & Event Data v nich bolo doteraz zabitých viac ako 10.000 ľudí.



Skutočný počet obetí je však podľa zdravotníkov a humanitárnych organizácií vyšší, pretože mnohí zo zranených a zabitých sa nikdy nedostali do nemocníc či márnic.