O Zlatú palmu sa na festivale v Cannes bude uchádzať 21 režisérov
Autor TASR
Paríž 9. apríla (TASR) - Medzi 21 režisérmi, ktorí sa budú v máji na filmovom festivale v Cannes uchádzať o prestížnu Zlatú palmu, bude aj iránsky filmár Asghar Farhádí, španielsky režisér Pedro Almodóvar či ruský filmár Andrej Zviagincev.
Ako informovala agentúra AFP, zoznam v hlavnej súťažnej sekcii vo štvrtok v Paríži predstavil riaditeľ festivalu v Cannes Thierry Frémaux, ktorý podotkol, že výberová komisia si pozrela 2541 filmov.
O prestížnu Zlatú palmu zabojujú tri snímky z Japonska a tri zo Španielska. V súťaži je aj film 1949 poľského režiséra Pawla Pawlikowského či snímka maďarského režiséra Lazlóa Némesa a jeho kolegu z Rumunska Cristiana Mungiua. Domáce Francúzsko bude v súťaži zastúpené šiestimi filmami, pričom tvorcom jedného z nich je Ashgar Fahrádí.
Veľké hollywoodske štúdiá budú na festivale v Cannes chýbať, aj keď „Spojené štáty budú dobre zastúpené,“ informoval Frémaux. „Okrem štúdiovej kinematografie stále existuje tá nezávislá, kinematografia z oblastí mimo Los Angeles,“ doplnil.
Fanúšikovia americkej tvorby si budú môcť pozrieť aj snímku Full Phil od francúzskeho režiséra Quentina Dupieuxa, ktorý sa odohráva v Paríži a v ktorom sa v hlavných úlohách predstavia Woody Harrelson a Kristen Stewartová. Do Cannes prichádza tiež filmová legenda John Travolta, ktorý mimo súťaže predstaví svoj režisérsky debut Propeller One-Way Night Coach o ceste chlapca v „zlatom veku letectva“.
„Videli sme niekoľko veľmi pozoruhodných filmov,“ dodal Frémaux, keď predstavoval výber v sekcii Un certain regard, v ktorej sa predstaví 15 snímok. Túto sekciu otvorí Teenage Sex and Death at Camp Miasma od Jane Schoenbrunovej.
Frémaux poukázal na nezvyčajne vysoký počet historických filmov, keď podľa neho premietnu aj také, ktoré poskytujú „určitý únik od pochmúrnej reality súčasného diania.“
„Uvedomili sme si, že západný svet potrebuje jemnosť, piesne, prírodu a že krajiny globálneho Juhu... potrebujú bezpečnosť, prosperitu a starostlivosť venovanú deťom a rodinám,“ dodal.
V poradí už 79. ročník festivalu v Cannes sa uskutoční od 12. do 23. mája. Prehliadka sa začne uvedením filmu La Vénus électrique od režiséra Pierra Salvadoriho.
Predsedom festivalovej poroty je juhokórejský režisér Pak Čchan-uk. Tradičnú čestnú Zlatú palmu festivalu získa tento rok hollywoodska a broadwayská legenda Barbra Streisandová a novozélandský filmár Peter Jackson, známy najmä vďaka trilógii Pán prsteňov.
