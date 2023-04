O Zlatú palmu v Cannes sa bude uchádzať rekordných šesť režisérok

Paríž 13. apríla (TASR) - Medzi filmármi, ktorí sa budú na tohtoročnom filmovom festivale v Cannes uchádzať o Zlatú palmu, budú aj kultoví režiséri Wes Anderson, Ken Loach, Wim Wenders a Aki Kaurismäki.



V hlavnej súťaži sa predstaví 19 filmov, pričom šesť z nich nakrútili ženy. Tým bude prekonaný rekord z minulého roka, keď porota zaradila do súťaže diela piatich filmárok. S odvolaním sa na vyhlásenie organizátorov festivalu zo štvrtka to uviedla agentúra AFP, informuje TASR.



Tento rok tak bude o priazeň poroty bojovať Talianka Alice Rohrwacherová, senegalská režisérka Ramata-Toulaye Syová, Tunisanka Kaouthera Ben Hania, Francúzky Catherine Breillatová a Justine Trietová a rakúska režisérka Jessica Hausnerová.



Aj film Jeanne du Barry, ktorým sa festival slávnostne otvorí, nakrútila žena - francúzska režisérka Mawenn.



Festivalovej porote bude predsedať švédsky filmár Ruben Östlund, ktorý vlani v Cannes získal hlavnú cenu za film Trojuholník smútku. Östlund dostal v Cannes Zlatú palmu aj pred piatimi rokmi za film Námestie.



AFP pred časom pripomenula, že v dejinách festivalu v Cannes ide o tretí prípad, keď porotu povedie dvojnásobný držiteľ Zlatej palmy — okrem Östlunda to bol aj Francis Ford Coppola a Emir Kusturica. Östlund je zároveň prvý režisér, ktorý získal túto čestnú funkciu už rok po udelení Zlatej palmy.



Na festivale v Cannes očakávajú ako hostí viacerých velikánov filmového umenia. Mali by prísť americký režisér Martin Scorsese, jeho španielsky kolega Pedro Almódovar, americký herec Harrison Ford, či režisér z USA Wes Anderson.



Osobitnej pocty sa na festivale dostane kariére Harrisona Forda, ktorého piaty diel ságy o Indianovi Jonesovi sa bude premietať mimo súťaže 18. mája.



V poradí už 76. ročník festivalu v Cannes sa bude konať od 16. do 27. mája.