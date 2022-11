O zložení Senátu USA by mohlo znova rozhodnúť až druhé kolo volieb

Washington 9. novembra (TASR) - Súboj amerických republikánov a demokratov o federálny Senát by sa mohol rozhodnúť až v decembri po druhom kole volieb senátora v štáte Georgia. TASR správu prevzala v stredu z agentúry Reuters.



Súčasný demokratický senátor Raphael Warnock v Georgii zvádza súboj s republikánom Herschelom Walkerom. Rozhodujúce kolo by sa mohlo uskutočniť 6. decembra.



Po sčítaní viac ako 99 percent odovzdaných hlasov mal tesný náskok Warnock, nezískal však 50 percent potrebných na víťazstvo už v prvom kole. Tretí kandidát, libertarián Chase Oliver, získal dvojpercentnú podporu.



Baptistický reverend Warnock v druhom kole volieb v januári 2021 porazil úradujúcu republikánsku senátorku Kelly Loefflerovú a stal sa prvým černošským senátorom z Georgie. Druhým senátorom za tento štát je demokrat Jon Ossoff. Obaja zložili prísahu v januári minulého roka, čím Demokratická strana prezvala kontrolu nad Senátom. O tú by mohla prísť v prípade Walkerovho víťazstva v rozhodujúcom kole v decembri.



Walker je bývalý hráč amerického futbalu. Jeho kandidatúru podporil exprezident Donald Trump.