O zostavenie vlády v Bulharsku sa pokúsi eurokomisárka Gabrielová

Sofia 15. mája (TASR) - Komisárka EÚ pre inovácie, výskum, kultúru, vzdelávanie a mládež Marija Gabrielová bola v pondelok poverená bola zostavením novej bulharskej vlády.



Ako uviedla agentúra AFP, ako kandidátku na post premiérky ju minulý týždeň nominovala stredopravicová strana Občania za európsky rozvoj Bulharska (GERB).



Gabrielová, ktorá bola dočasne uvoľnená zo svojho postu v Európskej komisii, v pondelok na úvod stretnutia s bulharským prezidentom Rumenom Radevom v Sofii vyhlásila, že urobí "všetko pre to, aby Bulharsko malo stabilnú vládu".



Povedala, že chce zostaviť vládu odborníkov s "jasnými prioritami", ktorá by mala jediný cieľ: "Blaho Bulharov a dobré meno Bulharska"



Strana GERB v apríli vyhrala parlamentné voľby, ktoré boli v Bulharsku piate za posledné dva roky, má však problémy so zostavením vlády.



Ak sa Gabrielovej nepodarí zostaviť vládu, proruský prezident Radev odovzdá poverenie reformistickej strane Pokračujeme v zmene (PP), ktorá vo voľbách skončila na druhom mieste.



Ak neuspeje ani strana PP vedená expremiérom Kirilom Petkovom, Radev môže vybrať na posledný pokus o zostavenie vlády tretiu stranu. V prípade, že nebude úspešná ani ona, Bulharsko budú čakať ďalšie predčasné voľby.



Dlho trvajúca patová politická situácia v Bulharsku znemožnila schváliť rozpočet, dosiahnuť pokrok v otázke vstupu do eurozóny alebo čerpať prostriedky z fondu EÚ na obnovu a reštrukturalizáciu.