Obama ani Biden nebudú vyšetrovaní, uviedol minister spravodlivosti

Washington 19. mája (TASR) - Americký minister spravodlivosti William Barr v pondelok vyhlásil, že nehodlá vyšetrovať bývalého prezidenta Baracka Obamu ani bývalého viceprezidenta Joea Bidena v súvislosti s prípadom údajného ruského zasahovania do amerických prezidentských volieb z roku 2016, a to napriek tomu, že prezident USA Donald Trump vyzýva na takýto krok.



Barr podľa tlačovej agentúry AFP uviedol, že pôvodné vyšetrovanie možnej tajnej dohody medzi Trumpovou kampaňou a Ruskom bolo "závažnou nespravodlivosťou" voči prezidentovi, založenou na "absolútne nepodložených" podozreniach.



Minister však dodal, že chce zastaviť cyklus využívania amerického justičného systému na "politické vyšetrovania" vrátane demokratov Obamu a Bidena, ktorý bude v nadchádzajúcich voľbách novej hlavy štátu Trumpovým rivalom.



"Na základe informácií, ktoré mám dnes, neočakávam, že to povedie k vyšetrovaniu ani jedného z týchto mužov. Je kľúčové, aby sme mali voľby, v ktorých sa americký ľud rozhodne medzi prezidentom Trumpom a viceprezidentom Bidenom na základe rozsiahlych diskusií o politických otázkach," povedal Barr novinárom.



"Nesmieme dopustiť, aby tento proces slúžil úsiliu o kriminálne vyšetrovanie akéhokoľvek kandidáta," dodal Barr.



Jeho komentár prišiel po tom, ako Trump a členovia Republikánskej strany a administratívy v Bielom dome začali presadzovať myšlienku, že za vyšetrovaním možných kontaktov Trumpovej kampane s Ruskom z rokov 2016-18 bola kriminálna aktivita na najvyšších miestach.



Trump opakovane vyzýva na vyšetrovanie svojho predchodcu v Oválnej pracovni, pričom údajný škandál označuje ako "Obamagate".