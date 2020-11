Obama kritizoval Trumpov prístup k pandémii a úradu prezidenta

Detroit 1. novembra (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama v sobotu úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa obvinil, že k pandémii koronavírusu SARS-CoV-2 a k úradu prezidenta nepristupuje dostatočne vážne, informovala agentúra AP.



Obama a demokratický kandidát v utorňajších (3. novembra) prezidentských voľbách Joe Biden sa v sobotu zúčastnili na predvolebných mítingoch v mestách Flint a Detroit v americkom štáte Michigan. Účastníci na oboch zhromaždeniach sedeli v automobiloch.



V oboch mestách tvoria v rámci populácie väčšinu Afroameričania. Tieto mestá budú dôležité pre Bidenovo víťazstvo v štáte Michigan, uviedla na svojej webovej stránke televízna stanica CNN.



Trump v sobotu absolvoval mítingy v americkom štáte Pennsylvánia. Prezident opäť kritizoval korešpondenčné hlasovanie v súvislosti s možnými volebnými podvodmi, píše AP. Takisto vyjadril nesúhlas s nedávnym rozhodnutím Najvyššieho súdu USA, ktorý obyvateľom Pennsylvánie povolí zarátať hlasy prijaté do troch dní po zatvorení volebných miestností.



Trump voličom v Pennsylvánii povedal, že jeho vláda v súvislosti s pandémiou odvádza "skvelú prácu". Biden v Michigane hovoril o Trumpovej neschopnosti dostať pandémiu pod kontrolu.



Bidenova kampaň oznámila, že Obamu v pondelok posiela do štátov Florida a Georgia. Exprezident má podľa AP demokratom pomôcť povzbudiť voličov, ktorých strana potrebuje na to, aby porazila Trumpa.



Americký prezident má počas posledných dvoch dní pred utorňajšími voľbami absolvovať približne desať mítingov.



Biden svoju kampaň uzavrie v pondelok v Pennsylvánii, kde sa narodil. Tento demokratický kandidát bol viceprezidentom USA v rokoch 2009-17, keď v prezidentský úrad zastával Obama.



Približne 90 miliónov voličov už odovzdalo svoje hlasy prostredníctvom predčasného hlasovania.