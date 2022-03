Obama má COVID-19. Ľudí vyzval, aby sa dali zaočkovať

Washington 14. marca (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama v nedeľu na Twitteri informoval, že mal pozitívny výsledok testu na nový koronavírus, pričom má mierne príznaky nákazy.



"Už pár dní ma škriabe v hrdle, ale inak sa cítim dobre," tweetoval Obama. Dodal, že jeho manželka, niekdajšia prvá dáma USA Michelle Obamová, mala dosiaľ negatívny výsledok testu na koronavírus. "Michelle a ja sme vďační, že sme zaočkovaní, a to aj posilňujúcou dávkou," napísal.



Obama a jeho predchodcovia v prezidentskom úrade, Jimmy Carter, George W. Bush a Bill Clinton, sa spoločne so svojimi manželkami, bývalými prvými dámami, objavili vlani v marci v približne minútovom videozázname, v ktorom podporili vakcinačnú kampaň v USA a s divákmi sa podelili aj o to, čo im chýba zo života, aký viedli pred pandémiou, pripomína agentúra AFP.



"Táto vakcína znamená nádej... Ochráni vás a tých, ktorých milujete, pred touto nebezpečnou a smrteľnou chorobou," povedal v zmienenom videu Obama.



Bývalý americký prezident zopakoval svoju podporu pre očkovanie aj v nedeľňajšom príspevku na Twitteri. Uviedol pritom, že i pozitívny výsledok jeho testu je pre ľudí "pripomienkou", aby sa dali zaočkovať, ak tak dosiaľ neurobili – a to aj v čase, keď počet prípadov nákazy klesá.



Napriek hlasnej kampani tzv. antivaxerov je v USA podľa údajov amerického Centra pre kontrolu a prevenciu chorôb (CDC) prinajmenšom prvou dávkou vakcíny proti covidu zaočkovaných až vyše 80 percent obyvateľov vo veku päť a viac rokov.



Denné prírastky nakazených v tejto severoamerickej krajine v ostatnom čase výrazne klesli. Momentálne tam denne pribúda v priemere okolo 35.000 prípadov nákazy, zatiaľ čo v polovici januára to bolo v priemere až 810.000 prípadov.