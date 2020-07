Obama na pohrebe aktivistu Lewisa kritizoval kroky prezidenta Trumpa

Atlanta 31. júla (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama odsúdil vo štvrtok nasadenie federálnej polície voči protestujúcim v USA a kritizoval aj tvrdenia prezidenta Donalda Trumpa, že poštové hlasovanie by mohlo viesť k podvodom. Informovala o tom agentúra AFP.



"Dnes vidíme na vlastné oči, ako policajti kľačia na krku Afroameričanov," povedal Obama počas prejavu na pohrebe amerického kongresmana a aktivistu za ľudské práva Johna Lewisa v baptistickom kostole v Atlante v štáte Giorgia.



"Sme svedkami toho, ako federálna vláda vysiela svojich agentov, aby proti pokojným demonštrantom nasadzovali slzotvorný plyn a obušky," uviedol.



Hoci Obama Trumpa priamo nemenoval, podľa AFP zjavne narážal na nedávne kroky Trumpa, ktorý na protestujúcich na námestí Lafayette Square pred Bielym Domom nasadil vojakov a v americkom meste Portland v štáte Oregon rozmiestnil polovojenské federálne jednotky. Tie začala americká vláda vo štvrtok postupne sťahovať.



Trump vo štvrtok takisto navrhol vo svojom príspevku na Twitteri odklad prezidentských volieb, ktoré sa majú konať 3. novembra. Zdôvodnil to obavami z možných podvodov v prípade hlasovania poštou, ktoré by sa mohlo uskutočniť z dôvodu aktuálnej koronavírusovej krízy.



Obama Lewisa označil za jedného z veľkých hrdinov Ameriky, ktorý si napriek všetkým prekážkam zachoval nádej a zasadzoval sa za pokrok a rovnaké práva ľudí. Mnohí Američania mu budú navždy dlžní, dodal Obama s tým, že Lewis bol jedným z "otcov zakladateľov" lepšej a spravodlivejšej Ameriky.



Afroameričan Lewis, ktorý zomrel 17. júla vo veku 80 rokov na následky nádorového ochorenia, patril medzi najmladších členov skupiny aktivistov Freedom Riders, ktorí začiatkom 60. rokov bojovali proti rasovej segregácii v dopravnom systéme Spojených štátov.



Bol posledným žijúcim členom "veľkej šestice" aktivistov pod vedením amerického černošského kazateľa a bojovníka za rasovú rovnoprávnosť Martina Luthera Kinga. V roku 1963 pomáhal organizovať historický pochod na Washington.



Preslávil sa v roku 1965, keď viedol 600 protestujúcich cez Most Edmunda Pettusa v meste Selma v Alabame. Policajti vtedy Lewisa brutálne zbili a táto udalosť pomohla vyburcovať odpor proti rasovému útlaku v USA.



Demokrat Lewis bol do Snemovne reprezentantov zvolený v roku 1986 a odvtedy sa zasadzoval za boj za slobodu, rovnosť a proti chudobe.



Ako píše agentúra DPA, Lewis sa k slovu prihlásil aj po svojej smrti. Na jeho želanie bol v denníku New York Times v deň jeho pohrebu zverejnený stĺpček, v ktorom ľudí vyzýva, aby naďalej protestovali proti nespravodlivosti a išli voliť. Volebné právo je najmocnejším nenásilným prostriedkom, ako sa v demokracii zasadiť za zmeny, napísal.



Najnovšie protesty proti rasizmu, ktoré sa v USA rozpútali po tom, čo pri brutálnom policajnom zásahu v máji zomrel Afroameričan George Floyd, sa Lewisa, ako poznamenal v článku, hlboko dotkli. "Hoci tam s vami zrejme už nebudem, vyzývam vás, aby ste nasledovali najnaliehavejšie volanie vášho srdca a postavili sa za to, čomu skutočne veríte," napísal. Vo svojom živote, ako priznal, všetko obetoval boju proti nespravodlivosti a nenávisti. "Teraz ste na rade vy, aby ste presadzovali slobodu," uzavrel.



Na pohrebe Lewisa predniesol prejav aj exprezident George W. Bush, ktorý si ho uctil slovami: "Vďaka Johnovi Lewisovi dnes žijeme v lepšej krajine."