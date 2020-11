Obama: Obvinenia z volebných podvodov podkopávajú demokraciu

Washington 13. novembra (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama v rozhovore pre stanicu CBS News vyjadril znepokojenie nad vyjadreniami predstaviteľov Republikánskej strany, ktorí sa naďalej stotožňujú s nepodloženými výrokmi úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa o údajných volebných podvodoch. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Obamove slová zazneli v rámci stredajšieho rozhovoru, ktorý bude odvysielaný v nedeľu. Demokratický exprezident je presvedčený, že falošné tvrdenia o rozsiahlych volebných podvodoch sú "ďalším krokom v rámci delegitimizácie nielen nastupujúcej administratívy (novozvoleného prezidenta Joea) Bidena, ale aj demokracie vo všeobecnosti". Spojené štáty sa tak podľa jeho slov dostávajú na "nebezpečnú cestu".



Barack Obama za "jasného víťaza" volieb považuje Joea Bidena. Ten bol za víťaza vyhlásený minulú sobotu, keď vyhral v Pensylvánii a prekonal tak hranicu potrebných 270 hlasov voliteľov. Úradujúci prezident Trump však odmieta uznať porážku a tvrdí, že došlo k rozsiahlym volebným podvodom a manipuláciám s odovzdanými hlasmi. Verejnosti však o tom nepredložil žiadne dôkazy.



Obama v prvom zväzku svojich memoárov s názvom A Promised Land (Zasľúbená zem), ktoré vyjdú 17. novembra, hovorí o tom, že rozpory v americkej spoločnosti sú hlboko zakorenené a túto priepasť nepreklenie ani to, že Trump odíde z Bieleho domu, napísala vo štvrtok agentúra AFP.



"Zdá sa, že naša demokracia sa pohybuje na prahu krízy - krízy, ktorá je zakorenená v zásadnom súperení medzi dvoma protikladnými víziami toho, čo je Amerika a čím by mala byť," citovala AFP z úryvku Obamovej knihy, ktorý bol zverejnený vo štvrtok v magazíne The Atlantic.



Demokrat Obama, prvý afroamerický prezident USA, zastával túto funkciu v rokoch 2009 - 2017. Joe Biden bol vtedy jeho viceprezidentom.