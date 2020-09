Obama oznámil termín vydania prvej časti svojich knižných pamätí

Washington 17. septembra (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama vo štvrtok oznámil termín vydania prvej časti svojich pamätí. Publikácia s názvom A Promised Land (Zasľúbená zem) vyjde 17. novembra, iba dva týždne po prezidentských voľbách v USA.



Obama, prvý černošský prezident v Bielom dome, vyhlásil, že avizovanou knihou sa pokúsil "ponúknuť úprimné zhodnotenie svojho obdobia stráveného na čele krajiny", informovala stanica BBC.



Tento demokratický líder zvíťazil v dvoch voľbách hlavy štátu a slúžil ako prezident v rokoch 2009 - 2017.



Jeho viceprezident v oboch funkčných obdobiach Joe Biden je vyzývateľom Obamovho nástupcu v úrade, republikánskeho lídra Donalda Trumpa, vo voľbách, ktoré sa budú konať 3. novembra.



"Nemám pocit, že by som dokončil knihu, som hrdý na tento diel," napísal Obama na Twitteri. Avizované 768-stranové memoáre vyjdú simultánne v 25 jazykoch, spresnilo vydavateľstvo Penguin Random House.



Obama píše o reakcii na globálnu finančnú krízu, o svojej zdravotnej reforme známej ako Obamacare, ako aj o americkej vojenskej operácii, pri ktorej v roku 2011 v Pakistane zabili dlho hľadaného vodcu teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina.



Obama (59), v poradí 44. prezident Spojených štátov, napísal už tri ďalšie knihy - pamäti Dreams from My Father (1995), politické úvahy The Audacity of Hope (2006) a knihu pre deti Of Thee I Sing (2010).



Jeho manželka, právnička a bývalá prvá dáma Michelle Obamová, publikovala v roku 2018 svoje vlastné pamäte s názvom Becoming (Môj príbeh), z ktorých sa vo svete dosiaľ predalo vyše desať miliónov výtlačkov.