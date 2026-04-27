Obama po streľbe vo Washingtone vyzval na odmietnutie násilia
Vyzdvihol prácu bezpečnostných zložiek, ktoré pri incidente zasahovali.
Autor TASR
Washington 27. apríla (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama v nedeľu kritizoval víkendovú streľbu na večeri pre novinárov vo Washingtone. Američanov vyzval na odsúdenie násilia a vyzdvihol prácu bezpečnostných zložiek, ktoré pri incidente zasahovali. TASR o tom píše podľa televízie Fox News.
„Hoci zatiaľ nepoznáme podrobnosti o motívoch včerajšej streľby počas White House Correspondents’ Dinner (Večeri korešpondentov Bieleho domu), je našou povinnosťou odmietnuť myšlienku, že násilie má v našej demokracii akékoľvek miesto,“ uviedol Obama v príspevku na sociálnych sieťach.
„Je to tiež pripomienka odvahy a obetavosti, ktorú agenti tajnej služby USA každý deň preukazujú. Som im vďačný – a som rád, že agent, ktorý bol postrelený, bude v poriadku,“ dodal.
Úrady identifikovali podozrivého strelca ako 31-ročného Colea Allena z Kalifornie, ktorý bol ozbrojený brokovnicou, pištoľou a nožmi. Na večeri, kde v noci na nedeľu útočil, bol v inej časti konferenčnej sály aj americký prezident Donald Trump s manželkou Melaniou a viceprezident J.D. Vance.
Útočník postrelil jedného člena tajnej služby, ktorý mal na sebe nepriestrelnú vestu a je mimo ohrozenia života. Ďalší členovia ochranky ho potom spacifikovali.
Trump v nedeľnom rozhovore pre Fox News uviedol, že útočník napísal manifest motivovaný protikresťanskými postojmi, v ktorom vyzýval na útoky na predstaviteľov prezidentovej administratívy. Jeho rodina pár minút pred streľbou upozornila políciu, že im takýto manifest zaslal.
Bezpečnostné zložky zatiaľ oficiálne nepotvrdili motív útočníka, pretože pokračuje vyšetrovanie. O jeho väzbe v pondelok rozhodne súd.
