Obama po útokoch kritizoval politikov, ktorí tvoria atmosféru strachu

Washington 6. augusta (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama v pondelok po víkendových streľbách v Texase a Ohiu varoval pred lídrami, ktorí svojimi vyhláseniami "vytvárajú atmosféru strachu". Informovala o tom agentúra AFP.



"Mali by sme dôrazne odmietnuť slová z úst našich politikov, ktoré vytvárajú atmosféru strachu a nenávisti alebo normalizujú rasistické zmýšľanie," uviedol Obama.



Bývalý prezident podľa AFP vo svojom vyhlásení priamo nespomenul súčasného šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa, ktorý bol v súvislosti s útokmi obviňovaný z toho, že svojou protiimigračnou rétorikou napomáha šíreniu neznášanlivosti v krajine.



Obama však poukázal na politikov, ktorí "démonizujú tých, ktorí nevyzerajú ako my, alebo tvrdia, že iní ľudia, vrátane migrantov, ohrozujú náš spôsob života, prípadne označujú iných za podľudí, alebo tvrdia, že Amerika patrí len určitému typu ľudí," dodal Obama.



V sobotu zastrelil 21-ročný Patrick Crusius v nákupnom stredisku v meste El Paso v štáte Texas 22 ľudí a 24 zranil. O 13 hodín neskôr sa odohrala ďalšia streľba pred barom v meste Dayton v štáte Ohio, kde 24-ročný Connor Betts zabil deväť ľudí vrátane svojej sestry a 27 zranil.



Strelec z El Pasa, ktorý je aktuálne vo väzbe, pred svojím činom zverejnil rasistický a protiimigračný manifest. V ňom vyjadril nenávisť voči "hispánskej invázii" do mesta El Paso, ležiaceho na hranici s Mexikom a pochvalne sa vyjadril o nedávnych masakrách v dvoch novozélandských mešitách. Motív strelca z Daytonu, ktorého už minútu po začatí streľby zabila polícia, je dosiaľ nejasný.