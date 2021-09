Obama: Situácia na hraniciach potvrdzuje, že USA potrebujú reformu

Washington 28. septembra (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama v utorok označil migračnú krízu na hraniciach štátu Texas za "srdcervúcu" a poukázal na potrebu novej migračnej reformy. Informovala o tom stanica ABC.



Na nápravu systému, ktorý je ako "celok nefunkčný", je podľa Obamu potrebná komplexná imigračná reforma.



Obama pripomenul, že počas svojho pôsobenia v úrade (2009 – 2017) takúto reformu navrhol a takisto ju navrhol i súčasný prezident Joe Biden. Takáto reforma podľa Obamu Spojeným štátom "už dlho chýba".



"Nie je žiadnym tajomstvom, že ju nemáme," povedal exprezident v televíznom programe Good Morning America stanice ABC.



Biden počas svojej predvolebnej kampane sľúbil, že bude spolupracovať s demokratmi i republikánmi s cieľom dohodnúť sa na komplexnej migračnej reforme, pripomína ABC. Kríza na hraniciach medzi USA a Mexikom v štáte Texas je podľa Obamu "bolestivé pripomenutie", že Spojeným štátom takéto opatrenia chýbajú.



Spojené štáty začali v nedeľu 19. septembra s deportáciami stoviek migrantov z Haiti, ktorí sa na ich územie dostali z Mexika. Takéto deportácie boli dočasne pozastavené po tom, ako Haiti v auguste zasiahlo zemetrasenie. USA však repatriácie obnovili po tom, ako na ich územie prišlo z Mexika viac než 15.000 obyvateľov Haiti.



Nový americký prezident Biden sľuboval humánnejší prístup k prisťahovalcom v porovnaní so svojím republikánskym predchodcom Donaldom Trumpom. Od svojho januárového nástupu do úradu sa však aj Biden snaží zastaviť prílev migrantov prichádzajúcich do USA cez hranice s Mexikom. Čelí pritom narastajúcemu tlaku ako zo strany republikánov, tak aj demokratov, ktorí chcú, aby záležitosť urýchlene vyriešil.