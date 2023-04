Obama, Springsteen a Spielberg zavítali do reštaurácie v Barcelone

Barcelona 30. apríla (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama s manželkou Michelle, rockový spevák Bruce Springsteen a oscarový režisér Steven Spielberg sa spoločne objavili v jednej z barcelonských reštaurácií.



Návšteva s rezerváciou na poslednú chvíľu sa uskutočnila vo štvrtok večer, informujú stanice BBC News a Sky News.



Šéfkuchár Rafa Zafra uviedol, že reštauráciu Amar v hoteli El Palace im navrhol svetoznámy španielsko-americký reštauratér José Andrés, "ktorý má veľmi blízky vzťah s Obamom".



Obamovci boli rovnako ako Spielberg v tomto katalánskom meste na piatkovom koncerte Springsteena.



Obamovci a Spielberg v sprievode ochranky využili piatok aj na návštevu najznámejších barcelonských pamiatok, ako sú bazilika Sagrada Família a Picassovo múzeum.



Springsteen so svojou skupinou E Street Band začal v piatok európsku časť turné na tamojšom Olympijskom štadióne. Michelle Obamová sa dokonca objavila na pódiu a so Springsteenom si zaspievala pieseň "Glory Days".



Exprezident sa prvýkrát stretol s touto hudobnou legendou počas svojej prezidentskej kampane v roku 2008. V roku 2021 spolu viedli podcast "Renegades: Born in the USA".