Obama v Chicagu vyjadril podporu Harrisovej a kritizoval Trumpa

Chicago 21. augusta (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama v utorok vyjadril podporu demokratickej prezidentskej kandidátke Kamale Harrisovej. Vo svojom prejave na nominačnom zjazde Demokratickej strany v Chicagu kritizoval exprezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA a amerických médií.



"Amerika je pripravená na novú kapitolu. Amerika je pripravená na lepší príbeh. Sme pripravení na prezidentku Kamalu Harrisovú," povedal Obama.



Harrisová je podľa jeho slov na túto prácu pripravená. "Je to osoba, ktorý trávi svoj život bojom za ľudí, ktorý potrebujú hlas a zástancu," povedal. Publikum na Obamov prejav reagovalo povzbudivými pokrikmi. Exprezident bol v minulosti senátorom za štát Illinois, kde sa Chicago nachádza.



Obama slovne zaútočil aj na republikánskeho kandidáta Donalda Trumpa, ktorý je Harrisovej súperom v boji o Biely dom.



"Máme tu 78-ročného miliardára, ktorý sa od svojej jazdy dole zlatými eskalátormi pred deviatimi rokmi neprestajne sťažuje na svoje vlastné problémy," povedal. "Je to neustály prúd frflania a rozhorčenia, ktorý sa teraz ešte zhoršuje, keď sa bojí možnej prehry s Harrisovou," uviedol Obama a dodal, že USA nepotrebujú ďalšie štyri roky rozčuľovania sa či chaosu.



Trump 16. júna 2015 oznámil svoju kandidatúru po tom, ako zostúpil z pozlátených eskalátorov vo svojej Trump Tower v New Yorku, pripomenul denník The Guardian.



Demokrati na svojom zjazde v utorok oficiálne potvrdili Harrisovú za svoju prezidentskú kandidátku do volieb, ktoré sa konajú 5. novembra. Išlo však len o symbolické hlasovanie, pripomína DPA.



Delegáti strany ju v hlasovaní vybrali už začiatkom augusta. Kandidatúry sa táto právnička a súčasná viceprezidentka chopila po tom, ako prezident Joe Biden pred mesiacom odstúpil zo súboja o Biely dom. Harrisová si za svojho kandidáta na viceprezidenta vybrala guvernéra štátu Minnesota Tima Walza.



Obama bol prezidentom USA od januára 2009 do januára 2017, keď ho nahradil Trump. Biden bol počas Obamovho pôsobenia v úrade viceprezidentom a prezidentom je od januára 2021. Vo voľbách v novembri 2020 porazil Trumpa.



Obama sa počas svojho prejavu pochvalne vyjadril aj o Bidenovi a jeho výber za svojho viceprezidenta označil za jedno zo svojich najlepších rozhodnutí.