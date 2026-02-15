< sekcia Zahraničie
Obama: V politickej diskusii v USA chýba slušnosť a úcta
Samotný Obama na video prvýkrát reagoval až v rozhovore s ľavicovým tvorcom politických podcastov Brianom Tylerom Cohenom, ktorý zverejnili v sobotu.
Autor TASR
Washington 15. februára (TASR) - Bývalý americký prezident Barack Obama kritizoval v sobotu nedostatok úcty a slušnosti v politickej diskusii v USA. Prvýkrát tak reagoval na nedávny príspevok úradujúceho šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa na jeho sociálnej sieti, v ktorom boli Obama i jeho manželka Michelle vyobrazení ako opice, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Video zdieľal Trump na svojej sociálnej sieti Truth Social ešte 5. februára, čo vyvolalo vlnu kritiky naprieč politickým spektrom USA vrátane tábora republikánov. Biely dom najprv odmietol „falošné pobúrenie“, no potom príspevok odstránil, pričom jeho zverejnenie zvalil na chybu jedného zo zamestnancov Bieleho domu.
Išlo pritom o konšpiračné video propagujúce teórie o Trumpovej prehre s Joeom Bidenom vo voľbách v roku 2020. Obamovci – prvý afroamerický prezident a prvá dáma v histórii USA – v ňom boli približne na sekundu zobrazení s tvárami na telách opíc, približuje AFP.
Samotný Obama na video prvýkrát reagoval až v rozhovore s ľavicovým tvorcom politických podcastov Brianom Tylerom Cohenom, ktorý zverejnili v sobotu.
„Diskurz sa zvrhol na úroveň krutosti, akú sme ešte nevideli... Len pred niekoľkými dňami Donald Trump umiestnil vašu fotku, vašu tvár na telo opice,“ povedal Cohen v rozhovore.
Bez toho, aby menoval Trumpa, Obama reagoval vyjadrením, že väčšina Američanov „považuje toto správanie za hlboko znepokojujúce“.
„Na sociálnych sieťach a v televízii sa odohráva akási klaunovská šou a pravdou je, že ľudia, ktorí si kedysi mysleli, že musia mať nejakú formu slušnosti, zmysel pre slušnosť a rešpekt k úradu, sa za to vôbec nehanbia, však? To sa stratilo,“ poznamenal exprezident USA.
Obama zároveň predpovedal, že zverejňovanie posolstiev takéhoto typu poškodí Trumpových republikánov vo voľbách v polovici jeho prezidentského úradovania, a že „odpoveď nakoniec príde od amerického ľudu“.
Trump novinárom povedal, že si stojí za tvrdeniami z videa o údajných volebných podvodoch v roku 2020, nástojil však na tom, že hanlivú vsuvku o Obamovcoch na konci spomínaného videa nevidel.
