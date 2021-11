Obama: Väčšina krajín zlyhala v súvislosti s klimatickými prísľubmi

Glasgow 8. novembra (TASR) - Väčšina krajín zlyhala v dodržaní sľubov, ku ktorým sa zaviazala v parížskej klimatickej dohode z roku 2015. Na klimatickej konferencii OSN v škótskom Glasgowe (COP26) to v pondelok počas svojho vystúpenia vyhlásil bývalý americký prezident Barack Obama. Exprezident zároveň dodal, že svet musí zintenzívniť svoje záväzky týkajúce sa znižovania emisií a spolupracovať na obmedzení globálneho nárastu teploty. Správu priniesla agentúra AFP.



"Neurobili sme ani zďaleka dosť na riešenie tejto (klimatickej) krízy," povedal Obama delegátom v Glasgowe. "Budeme musieť urobiť viac a to, či sa tak stane alebo nie, bude vo veľkej miere závisieť od vás," dodal.



AFP pripomenula, že po šiestich rokoch od uzavretia Parížskej dohody, ktorej cieľom je obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 až dva stupne Celzia, sa emisie skleníkových plynov naďalej zvyšujú. Podľa vedcov z projektu Global Carbon Project sú emisie oxidu uhličitého opäť na úrovni, na ktorej boli pred pandémiou. Obama v tejto súvislosti poukázal na to, že Čína a Rusko k riešeniu klimatických zmien pristupujú vlažne.



"Svet prechádza momentom, keď medzinárodná spolupráca upadá. Na riešenie klimatických otázok potrebujeme vyspelé ekonomiky, ako sú USA a EÚ. Je však obzvlášť odrádzajúce vidieť, že vedúci predstavitelia dvoch najväčších svetových producentov emisií – Číny a Ruska – odmietli čo i len účasť na COP26," povedal exprezident USA.



Barack Obama tiež pripustil, že "časť pokroku sa zastavila", keď sa jeho nástupca v úrade Donald Trump rozhodol jednostranne odstúpiť od parížskej klimatickej dohody. Súčasný prezident Joe Biden sa k dohode opäť pripojil. USA sú najväčším znečisťovateľom v histórii. Podľa Obamu sú však opäť na ceste dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050.