Obamová skritizovala Trumpa za zlyhanie v boji proti koronavírusu

Na archívnej snímke americký prezident Donald Trump máva spoza zatvoreného okna s rúškom na tvári zo zadného sedadla čierneho vozidla davu ľudí, ktorí sa od jeho hospitalizácie zhromažďujú s americkými vlajkami a transparentmi na jeho podporu pred vojenskou nemocnicou pri Washingtone v nedeľu 4. októbra 2020. Foto: TASR/AP

Washington 6. októbra (TASR) - Bývalá prvá dáma Spojených štátov Michelle Obamová v utorok obvinila amerického prezidenta Donalda Trumpa zo zlyhania v boji proti šíreniu koronavírusu v USA. Informovala o tom agentúra AP.Vyjadrila sa tak vo videu na podporu prezidentského kandidáta Demokratickej strany Joea Bidena, ktoré jeho tím zverejnil v utorok na Twitteri.Podľa Michelle Obamovej Trump ako "" proti koronavírusu a svojím svojvoľným a neprofesionálnym prístupom celú situáciu ešte zhoršil.Zdôraznila, že v USA na komplikácie spojené s koronavírusom zomrelo už viac ľudí, ako je celkový počet amerických vojakov padlých vo vojnách v Iraku, Afganistane, Vietname a Kórei." uviedla manželka demokratického exprezidenta Obamu.V súvislosti s vlnou nepokojov proti policajnému násiliu v USA tiež obvinila Trumpa a ďalších republikánov z rasistických postojov. To by podľa nej mali brať do úvahy aj tí voliči, ktorí sa zatiaľ nerozhodli pre žiadneho z prezidentských kandidátov.Apelovala tiež na voličov tmavej pleti, ako aj všetkých mladých ľudí, aby prišli 3. novembra hlasovať v prezidentských voľbách. "" uviedla Obamová na margo výsledkov volieb.