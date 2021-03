Obamová označila zážitky Meghan v kráľovskej rodine za bolestivé

Washington 16. marca (TASR) - Bývalá prvá dáma Spojených štátov Michelle Obamová vyjadrila spoluúčasť s manželkou britského princa Harryho Meghan v súvislosti s nedávnym rozhovorom, ktorí obaja poskytli známej americkej moderátorke Oprah Winfreyovej.



Údajné rasisticky ladené vyjadrenia členov britskej kráľovskej rodiny museli byť podľa Obamovej pre Meghan veľmi bolestivé a mal by sa z nich poučiť celý svet. Informovala o tom v utorok agentúra Reuters.



Manželka exprezidenta Baracka Obamu pre americkú stanicu NBC News uviedla, že pre Meghan bolo určite bolestivé počuť, že kráľovská rodina o nej premýšľa inak. "Rasa nie je pre ľudí s inou než bielou farbou pokožky na tomto svete novým konštruktom. Nebolo preto úplným prekvapením počuť, ako sa (Meghan) cítila a to, že svoje pocity aj vyjadrila," povedala.



Obamová zároveň vyjadrila nádej, že kráľovská rodina sa s Meghan a Harrym zmieria. "Modlím sa za odpustenie a zahojenie (rán)," povedala. Dodala, že verí tomu, že tieto udalosti sa stanú "poučením pre nás všetkých".



Meghan Markleová v rozhovore s americkou moderátorkou Oprah Winfreyovou, ktorý bol odvysielaný pred viac ako týždňom, vyvolala rozruch tvrdením, že v Buckinghamskom paláci sa malo hovoriť aj o tom, akú tmavú pleť bude mať jej syn, keď sa narodí. Podľa vlastných slov myslela v ťažkých časoch dokonca na samovraždu. Kráľovská rodina jej mala odoprieť i pomoc v oblasti duševného zdravia.



Buckinghamský palác v krátkom stanovisku britskej kráľovnej Alžbety II. uviedol, že je smutná z problémov, s ktorými v ostatných rokoch zápasili jej vnuk princ Harry a jeho manželka Meghan. Zároveň uistila verejnosť, že obvinenia z rasizmu berie veľmi vážne. Britský princ William poprel, že by kráľovská rodina mala rasistické postoje.



Spomínaný rozhovor vyvolal najväčšiu krízu týkajúcu sa britskej kráľovskej rodiny od tragickej smrti Harryho matky, princeznej Diany v rok 1997. Harry a Meghan vo februári oznámili, že sa definitívne nevrátia k plneniu svojich povinností členov britskej kráľovskej rodiny.