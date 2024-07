Obamovci podporili Kamalu Harrisovú vo volebnom súboji o Biely dom

Washington 26. júla (TASR) - Bývalý prezident Spojených štátov Barack Obama so svojou manželkou Michelle v piatok podporili viceprezidentku Kamalu Harrisovú vo volebnom boji o Biely dom. Urobili tak len niekoľko dní po odstúpení súčasného prezidenta Joea Bidena z kampane. TASR informuje podľa stanice NBC News.



Obama, prvý černošský prezident, a Harrisová, ktorá by sa mohla stať prvou ženou v prezidentskom úrade, sú od jej nedeľňajšieho ohlásenia kandidatúry údajne v úzkom kontakte, píše NBC News.



Obamovi a Harrisovej asistenti spoločne diskutovali o tom, že by sa obaja mohli spoločne objaviť v kampani, uviedli traja ľudia oboznámení s týmito diskusiami.



Obama podporoval Bidenovu snahu o znovuzvolenie, ale po jeho slabom výkone v debate s republikánskym kandidátom Donaldom Trumpom koncom júna vyjadril obavy v spojitosti s prezidentovými šancami v novembrových prezidentských voľbách.



Biden v nedeľu (21. júna) oznámil, že z kampane odstupuje. Krátko na to podporil Harrisovú v kandidatúre. Podporuj jej vyjadrili aj ďalší členovia Demokratickej strany vrátane lídra demokratickej väčšiny v Senáte Chucka Schumera a lídra strany v Snemovni reprezentantov Hakeema Jeffriesa.



Harrisovú v nedeľu v spoločnom vyhlásení podporili aj bývalý prezident Bill Clinton a bývalá ministerka zahraničných vecí Hillary Clintonová.



Tlak na stiahnutie Bidenovej kandidatúry prudko vzrástol po jeho nepresvedčivom vystúpení v júnovom televíznom dueli s Trumpom. Po dueli Biden síce viackrát zopakoval, že z boja o Biely dom neodstúpi, no napokon sa obrovskému tlaku podvolil. Ako náhradu za seba navrhol Harrisovú. Tá začala svoju kampaň na zisk nominácie Demokratickej strany v novembrových prezidentských voľbách.