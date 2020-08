Obávaný porotca Simon Cowell si pri skúšaní bicykla poranil chrbát

Malibu 10. augusta (TASR) - Britský herec a producent Simon Cowell, ktorý je porotcom v mnohých talentových súťažiach a patrí v nich k tým najprísnejším, pre zranenie chrbta vynechá úvodnú časť živých prenosov súťaže America's Got Talent. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Cowell sa zranil v sobotu, keď na dvore svojho domu v Malibu skúšal nový elektrický bicykel. Pri páde z neho si vážne poranil chrbát. So zranením ho previezli do nemocnice, kde sa podrobil vyšetreniam a podľa televízie NBC aj chirurgickému zákroku.



Cowell tak bude chýbať pri začiatku vysielania živých prenosov America's Got Talent, ktoré televízia NBC začne uvádzať v utorok a stredu. Okrem Cowella sú v porote aj Heidi Klum, Howie Mandel a Sofia Vergara. Hostiteľom večera je Terry Crews.



Anglický herec, producent a porotca Simon Cowell v roku 2002 založil spoločnosť SYCOtv, ktorá vytvorila televízne súťaže American Inventor, America's Got Talent a X-Factor. Bol aj porotcom v súťažiach Britain's Got Talent, či American Idol.