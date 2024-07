Obavy o eskaláciu medzi Izraelom a Hizballáhom viedli k rušeniu letov

Jeruzalem/Bejrút 29. júla (TASR) - Izrael chce spôsobiť škody libanonskému militantnému hnutiu Hizballáh, nechce však zatiahnuť región to totálnej vojny, uviedol v pondelok nemenovaný vysokopostavený zdroj z izraelského rezortu obrany. Dvaja ďalší predstavitelia však uviedli, že Izrael sa pripravuje na možnosť niekoľkodňových bojov, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Napätie medzi Izraelom a Iránom podporovaným libanonským hnutím Hizballáh eskalovalo po sobotňajšom raketovom útoku na Izraelom okupované Golanské výšiny, pri ktorom zahynulo 12 tínedžerov a detí. Izrael zo zodpovednosti obvinil Libanon, ten to však odmietol.



Po útoku sa vystupňovali obavy, že cezhraničné potýčky medzi Izraelom a Hizballáhom, ktoré vypukli po spustení ofenzívy v Pásme Gazy, vyvolanej vpádom palestínskych militantov do Izraela, by mohli prerásť do plnohodnotného vojenského konfliktu.



V súvislosti s eskaláciou situácie medzi Izraelom a Hizballáhom nemecká letecká spoločnosť Lufthansa v pondelok oznámila, že prerušuje svoje lety do libanonskej metropoly Bejrút až do 5. augusta. K tomuto kroku dospela po tom, čo Izrael pohrozil odvetnými krokmi za spomínaný raketový útok na Golanských výšinách.



Lety dopravcov spoločnosti - Swiss International Air Lines, Eurowings a Lufthansa - boli podľa vyhlásenia zrušené z dôvodu zvýšenej opatrnosti.



Prerušenie služieb ohľadne letov do Bejrútu oznámila aj letecké spoločnosť Air France a Transavia France.



Na pondelok naplánované prichádzajúce lety do Bejrútu zrušili aj turecké aerolinky Turkish Airlines, ako i grécka letecká spoločnosť Aegean Airlines či etiópske aerolinky Ethoipian Airlines.



Medzinárodné letisko Ráfika Harírího v Bejrúte je jediným letiskom v Libanone, píše Reuters. Terčom útokov bolo aj počas občianskej vojny v tejto krajine i počas predchádzajúcich potýčok s Izraelom vrátane posledného vojenského konfliktu medzi Izraelom a Hizballáhom v roku 2006.