Obavy USA: KĽDR vykoná jadrový test počas Bidenovej návštevy Ázie

Washington 18. mája (TASR) - Spojené štáty tvrdia, že existuje "reálna možnosť", že Severná Kórea by mohla vykonať jadrový test alebo iný podobný krok počas prvej cesty amerického prezidenta Joea Bidena do Ázie. V stredu to uviedol poradca amerického prezidenta pre národnú bezpečnosť Jake Sullivan. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



"Naše tajné služby hovoria o skutočnej možnosti vykonania testu rakiet schopných niesť jadrové hlavice alebo skúšky jadrovej zbrane v čase Bidenovej návštevy," uviedol Sullivan.



Americká armáda je podľa neho v prípade potreby pripravená "urobiť krátkodobé i dlhodobé korekcie".



Biden sa v priebehu tohto víkendu zúčastní v Ázii na sérii stretnutí, ktoré zorganizovali spojenci USA - Japonsko a Južná Kórea.