Obavy z prevzatia moci džihádistami sú prehnané, tvrdí minister Mali
Džihádisti v septembri vyhlásili blokádu paliva, pre ktorú v hlavnom meste Bamako vznikajú na čerpacích staniciach dlhé rady a školy dočasne pozastavili vyučovanie.
Bamako 14. novembra (TASR) - Malijský minister zahraničných vecí Abdoulaye Diop nesúhlasí s tvrdeniami, že džihádisti by sa mohli čoskoro zmocniť hlavného mesta. Vláda sa tak prvýkrát bližšie vyjadrila k zhoršujúcej sa bezpečnostnej situácii v krajine, ktorá sa zmieta v boji s militantmi napojenými na sieť al-Káida. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Džihádisti v septembri vyhlásili blokádu paliva, pre ktorú v hlavnom meste Bamako vznikajú na čerpacích staniciach dlhé rady a školy dočasne pozastavili vyučovanie. Tento najnovší prejav sily zo strany džihádistickej Skupiny na podporu islamu a moslimov (JNIM) vyvoláva obavy, že by sa mohla pokúsiť zmocniť vlády v krajine.
Africká únia sa v nedeľu obrátila na medzinárodné spoločenstvo so žiadosťou, aby proti blokáde čo najskôr zasiahlo. USA, Francúzsko, Británia a Taliansko vyzvali svojich občanov, aby Mali opustili.
Napriek obavám sa mnohé školy tento týždeň rozhodli obnoviť vyučovanie a v metropole Bamoko sa koná aj výstava obranného priemyslu s účasťou tureckých firiem.
Po výstave na tlačovej konferencii minister Diop povedal, že sa úspešne darí zmierňovať dôsledky palivovej blokády, pričom JNIM vraj nie je pre bezpečnostné sily „žiadnym súperom“.
„Ešte sme veľmi ďaleko od scenára, ktorý sa vytvára za hranicami našej krajiny s tým, že teroristi sú už tu, v Bamaku, že ho idú ovládnuť. Vôbec nie sme v takejto situácii,“ uistil Diop s tým, že ak niekto šíri takéto predpovede, „mal by sa zobudiť zo sna“. Podľa neho je účelom blokády vyvolať nepokoje a zvrhnúť vládu, ktorá prevzala moc po štátnych prevratoch v rokoch 2020 a 2021, píše Reuters.
V reakcii na výzvu Africkej únie uviedol, že zle pochopila situáciu v teréne. Aj keď Mali rešpektuje rozhodnutie niektorých krajín, ktoré vyzvali svojich občanov na odchod, Diop zdôraznil, že jeho krajina zachováva ústretový prístup voči cudzincom.
Vojenské junty v Mali, Nigérii a Burkine Faso vystúpili z Hospodárskeho spoločenstva západoafrických štátov (ECOWAS), dištancovali sa od západných spojencov a obrátili sa na Rusko s cieľom získať vojenskú podporu, pripomína Reuters.
Diop poukázal aj na zlepšovanie vzťahov s USA počas vlády prezidenta Donalda Trumpa s tým, že obidve krajiny vedú „dialóg“ o bezpečnosti a ekonomických otázkach. Neuviedol však ďalšie podrobnosti.
