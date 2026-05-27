< sekcia Zahraničie
Občana Číny podozrivého zo špionáže obžalovali
Podľa servera udržiaval kontakty s niektorými českými a slovenskými politikmi, robil s nimi rozhovory a pokúšal sa od nich získavať informácie.
Autor TASR
Praha 27. mája (TASR) - Na čínskeho občana, ktorého v januári zadržala česká polícia pre podozrenie zo špionáže pre Čínu, bola takmer pred dvomi týždňami podaná obžaloba. Českej televízii to v stredu povedal pražský štátny zástupca Martin Bílý. Muž je obžalovaný z trestného činu neoprávnenej činnosti pre cudziu moc, ktorý bol v ČR zavedený len vlani. Český minister zahraničných vecí Petr Macinka sa počas návštevy Spojených štátov o prípade rozprával s čínskym náprotivkom Wangom I, informuje spravodajkyňa TASR.
„Povedal som mu, že (zadržaný) čaká na súd. Máme nezávislú justíciu, ktorá vyhodnotí obžalobu, ktorá bola podaná štátnym zástupcom, a stanoví dátum súdu a súd nejako rozhodne. To je justičný systém, ktorý máme v Česku,“ citoval Macinku web ČT24. Čínsky občan je od januára vo väzbe.
Zo zistení českých médií vyplýva, že obžalovaným je novinár Jang I-min (Yang Yiming), ktorý v Česku dlhodobo pôsobil ako spravodajca denníka Kuang-ming ž'-pao (Guangming Daily) - novín čínskej komunistickej strany, a mal aj akreditáciu českého ministerstva zahraničných vecí. Podľa servera udržiaval kontakty s niektorými českými a slovenskými politikmi, robil s nimi rozhovory a pokúšal sa od nich získavať informácie.
Agentúra Reuters informovala, že Wang I povedal Macinkovi, že Čína je ochotná spolupracovať s Českom na zlepšení vzťahov a oživení tradičného priateľstva. Obe strany by podľa neho mali posilniť dialóg a spoluprácu, vzájomnú politickú dôveru a postupne rozširovať praktickú spoluprácu v oblastiach, ako sú hospodárstvo, obchod a cestovný ruch.
Macinka už začiatkom roka oznámil, že chce vzťahy s Pekingom vrátiť na štandardnú úroveň. Český prezident Petr Pavel sa k téme vyjadril minulý týždeň na bezpečnostnej konferencii Globsec Forum. Uviedol, že vôľa mať dobré vzťahy s Čínou bola v ČR vždy a to, že chce Praha spolupracovať aj s Taiwanom, podľa neho nestojí proti tomu. Treba to podľa neho vnímať pragmaticky a ČR si nemôže nechať od Číny diktovať, s kým môže a nemôže spolupracovať.
Peking v minulosti opakovane kritizoval cesty českých politikov na Taiwan či Pavlovu návštevu Dalajlámu. Ostrov navštívila napríklad bývalá predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová či šéf Senátu Miloš Vystrčil. Ten sa na Taiwan v najbližšej dobe chystá opäť. Plánoval so sebou vziať početnú delegáciu podnikateľov, vedcov či ľudí z prostredia kultúry, no vláda mu neumožnila cestovať špeciálom. Vystrčil toto rozhodnutie kritizoval, no cesta sa aj tak uskutoční, lebo predseda Senátu plánuje letieť komerčnou linkou.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)
„Povedal som mu, že (zadržaný) čaká na súd. Máme nezávislú justíciu, ktorá vyhodnotí obžalobu, ktorá bola podaná štátnym zástupcom, a stanoví dátum súdu a súd nejako rozhodne. To je justičný systém, ktorý máme v Česku,“ citoval Macinku web ČT24. Čínsky občan je od januára vo väzbe.
Zo zistení českých médií vyplýva, že obžalovaným je novinár Jang I-min (Yang Yiming), ktorý v Česku dlhodobo pôsobil ako spravodajca denníka Kuang-ming ž'-pao (Guangming Daily) - novín čínskej komunistickej strany, a mal aj akreditáciu českého ministerstva zahraničných vecí. Podľa servera udržiaval kontakty s niektorými českými a slovenskými politikmi, robil s nimi rozhovory a pokúšal sa od nich získavať informácie.
Agentúra Reuters informovala, že Wang I povedal Macinkovi, že Čína je ochotná spolupracovať s Českom na zlepšení vzťahov a oživení tradičného priateľstva. Obe strany by podľa neho mali posilniť dialóg a spoluprácu, vzájomnú politickú dôveru a postupne rozširovať praktickú spoluprácu v oblastiach, ako sú hospodárstvo, obchod a cestovný ruch.
Macinka už začiatkom roka oznámil, že chce vzťahy s Pekingom vrátiť na štandardnú úroveň. Český prezident Petr Pavel sa k téme vyjadril minulý týždeň na bezpečnostnej konferencii Globsec Forum. Uviedol, že vôľa mať dobré vzťahy s Čínou bola v ČR vždy a to, že chce Praha spolupracovať aj s Taiwanom, podľa neho nestojí proti tomu. Treba to podľa neho vnímať pragmaticky a ČR si nemôže nechať od Číny diktovať, s kým môže a nemôže spolupracovať.
Peking v minulosti opakovane kritizoval cesty českých politikov na Taiwan či Pavlovu návštevu Dalajlámu. Ostrov navštívila napríklad bývalá predsedníčka Poslaneckej snemovne českého parlamentu Markéta Pekarová Adamová či šéf Senátu Miloš Vystrčil. Ten sa na Taiwan v najbližšej dobe chystá opäť. Plánoval so sebou vziať početnú delegáciu podnikateľov, vedcov či ľudí z prostredia kultúry, no vláda mu neumožnila cestovať špeciálom. Vystrčil toto rozhodnutie kritizoval, no cesta sa aj tak uskutoční, lebo predseda Senátu plánuje letieť komerčnou linkou.
(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)