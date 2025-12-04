< sekcia Zahraničie
Občana ČR zajatého Rusmi na Ukrajine odsúdili na 13 rokov väzenia
Do ruského zajatia padol v auguste počas bojov o mesto Pokrovsk vo východoukrajinskom regióne Donbas.
Autor TASR
Moskva 4. decembra (TASR) - Na 13 rokov väzenia odsúdil súd v meste Luhansk na Ruskom okupovanej východnej Ukrajine českého občana vietnamského pôvodu Minh Hoang Trana, ktorý na Ukrajine bojoval po boku ukrajinskej armády. Do ruského zajatia padol v auguste počas bojov o mesto Pokrovsk vo východoukrajinskom regióne Donbas. Vo štvrtok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Podľa prokuratúry sa Tran v máji tohto roka pridal k ukrajinskej armáde a dostával mesačne žold vo výške 6000 dolárov.
Súdy v Rusku aj na Ruskom okupovaných ukrajinských územiach stíhajú zajatých zahraničných bojovníkov ako žoldnierov, za čo im hrozí až 15 rokov väzenia. Dotknuté štáty pritom upozorňujú, že Rusko by týchto vojakov malo považovať za vojnových zajatcov a poskytovať im ochranu podľa Ženevských dohôd.
Česká strana rozsudok aj prístup proruských úradov kritizovala.
„Tým, že mu odmietli priznať status vojnového zajatca a nelegálne ho stíhajú ako údajného žoldniera, Rusko flagrantne porušilo svoje povinnosti vyplývajúce z Tretej ženevskej konvencie,“ uviedlo české ministerstvo zahraničných vecí citované agentúrou AFP.
Podľa prokuratúry sa Tran v máji tohto roka pridal k ukrajinskej armáde a dostával mesačne žold vo výške 6000 dolárov.
Súdy v Rusku aj na Ruskom okupovaných ukrajinských územiach stíhajú zajatých zahraničných bojovníkov ako žoldnierov, za čo im hrozí až 15 rokov väzenia. Dotknuté štáty pritom upozorňujú, že Rusko by týchto vojakov malo považovať za vojnových zajatcov a poskytovať im ochranu podľa Ženevských dohôd.
Česká strana rozsudok aj prístup proruských úradov kritizovala.
„Tým, že mu odmietli priznať status vojnového zajatca a nelegálne ho stíhajú ako údajného žoldniera, Rusko flagrantne porušilo svoje povinnosti vyplývajúce z Tretej ženevskej konvencie,“ uviedlo české ministerstvo zahraničných vecí citované agentúrou AFP.