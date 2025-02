Občana Francúzska odsúdeného v Indonézii na trest smrti repatriovali

Jakarta/Paríž 5. februára (TASR) - Francúza odsúdeného na trest smrti v Indonézii za obchodovanie s drogami v stredu repatriovali do Francúzska. Serge Atlaoui bol zadržaný v roku 2005 v továrni v Jakarte, kde policajti našli desiatky kilogramov drog a Francúza podozrievali, že sa ako chemik podieľal na ich výrobe. Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



Serge Atlaoui bol prevezený z parížskeho letiska Charles de Gaulle na súd a následne do väzenia.



Podľa dohody medzi Francúzskom a Indonéziou z januára 2024 Jakarta nemá požiadavky na formu výkonu trestu. Indonézia sa rozhodla Atlaouiho nepopraviť a poslať do Francúzska z dôvodu jeho zhoršeného zdravotného stavu.



Francúzsko zakázalo trest smrti v roku 1981. Atlaouiho právnik pre médiá povedal, že sa pokúsi vyjednať trest tak, aby bol jeho klient prepustený na slobodu.



Francúz pôvodom z mesta Méty všetky obvinenia popiera. Podľa svojich výpovedí v továrni iba montoval stroje.



Jeho repatriácia je súčasťou dohody medzi francúzskym ministrom spravodlivosti Geraldom Darmaninom a jeho indonézskym náprotivkom Jusrilom Ihzom Mahendrom z 24. januára.



Indonézske protidrogové zákony patria k najprísnejším na svete. V minulosti podľa nich popravili aj cudzincov. Okrem Atlaoiho Indonézia prepustila v posledných týždňoch ešte niekoľko zadržaných cudzincov vrátane ženy z Filipín a piatich členov austrálskej drogovej skupiny Balijská deviatka.