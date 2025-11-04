Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 4. november 2025Meniny má Karol
< sekcia Zahraničie

Občana Lotyšska zadržali po vyhrážkach vo vlaku z Viedne do Innsbrucku

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Jaroslav Novák

K incidentu došlo len niekoľko dní po tom, čo vo vlaku v Británii utrpelo bodné zranenia viacero ľudí, pripomína nemecká agentúra.

Autor TASR
Viedeň 3. novembra (TASR) - Rakúska polícia zadržala muža z Lotyšska po tom, čo sa vyhrážal, že vezme za rukojemníkov ľudí cestujúcich vo vlaku z metropoly Viedeň do mesta Innsbruck, uviedli v pondelok vo večerných hodinách tamojšie policajné zdroje. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Tridsaťjedenročný muž, ktorý sa v spomenutom vlaku nachádzal, počas cesty povedal, že v prípade, že do vlaku nastúpia policajti, vezme rukojemníkov, spresnil hovorca polície v Salzburgu.

Keď vlak zastavil v Salzburgu, muža okamžite zadržali špeciálne policajné jednotky. Lotyš sa pri zadržaní pokúšal klásť odpor, pričom jeden z policajtov v dôsledku toho utrpel zranenia, dodal hovorca.

Zadržaný občan Lotyšska nebol ozbrojený, uviedla polícia.

K incidentu došlo len niekoľko dní po tom, čo vo vlaku v Británii utrpelo bodné zranenia viacero ľudí, pripomína nemecká agentúra. V tejto súvislosti zadržali 32-ročného podozrivého, ktorého v prípade obvinili.
.

Neprehliadnite

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici

Bulharsko nemusí byť len o kúpaní, hory sú tu vyššie ako Tatry

HRABKO:Prezident by podpisom zákona o hazarde mohol konať protiústavne