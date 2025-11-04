< sekcia Zahraničie
Občana Lotyšska zadržali po vyhrážkach vo vlaku z Viedne do Innsbrucku
K incidentu došlo len niekoľko dní po tom, čo vo vlaku v Británii utrpelo bodné zranenia viacero ľudí, pripomína nemecká agentúra.
Autor TASR
Viedeň 3. novembra (TASR) - Rakúska polícia zadržala muža z Lotyšska po tom, čo sa vyhrážal, že vezme za rukojemníkov ľudí cestujúcich vo vlaku z metropoly Viedeň do mesta Innsbruck, uviedli v pondelok vo večerných hodinách tamojšie policajné zdroje. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Tridsaťjedenročný muž, ktorý sa v spomenutom vlaku nachádzal, počas cesty povedal, že v prípade, že do vlaku nastúpia policajti, vezme rukojemníkov, spresnil hovorca polície v Salzburgu.
Keď vlak zastavil v Salzburgu, muža okamžite zadržali špeciálne policajné jednotky. Lotyš sa pri zadržaní pokúšal klásť odpor, pričom jeden z policajtov v dôsledku toho utrpel zranenia, dodal hovorca.
Zadržaný občan Lotyšska nebol ozbrojený, uviedla polícia.
K incidentu došlo len niekoľko dní po tom, čo vo vlaku v Británii utrpelo bodné zranenia viacero ľudí, pripomína nemecká agentúra. V tejto súvislosti zadržali 32-ročného podozrivého, ktorého v prípade obvinili.
