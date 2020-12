Občania EÚ a Británie môžu telefonicky klásť otázky ohľadom brexitu

Brusel 14. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že s blížiacim sa koncom prechodného obdobia po brexite, dohodnutého medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom do 31. decembra tohto roku, je občanom, podnikom a zainteresovaným stranám k dispozícii kontaktné centrum Europe Direct (EDCC), na ktorom sa vo všetkých 24 úradných jazykoch EÚ môžu informovať o záležitostiach, ktoré vyplývajú z odchodu Británie z Únie.Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová a britský premiér Boris Johnson v nedeľu v spoločnom vyhlásení uviedli, že rokovania pre uzavretie dohody o budúcom partnerstve a obchodných vzťahoch naďalej pokračujú, zároveň však obe strany už predložili krízové opatrenia, ktoré začnú platiť od 1. januára 2021, ak sa nepodarí uzatvoriť dohodu.Komisia v tejto súvislosti informovala, že všetci občania EÚ a Spojeného kráľovstva môžu v spojitosti s brexitom volať na kontaktné centrum Europe Direct, ktoré funguje ako akási. Stačí, ak zavolajú na jednotné telefónne číslo 00 800 6 7 8 9 10 11 a opýtajú sa na problémy, ktoré súvisia s brexitom a ukončením prechodného obdobia.Kontaktné centrum je dostupné bezplatne, pričom záujemcovia môžu volať zo všetkých členských štátov EÚ - aj zo Spojeného kráľovstva - a použiť pritom jeden z 24 úradných jazykov vrátane slovenčiny.Európania môžu EDCC skontaktovať aj prostredníctvom webového formulára na stránke https://europa.eu/european-union/contact_en , pričom odpoveď na svoje písomné otázky by mali dostať najneskôr do troch dní.(spravodajca TASR Jaromír Novak)