Občania EÚ si myslia, že únia je dôležitá pri podpore právneho štátu

Brusel 24. júla (TASR) - Viac než sedem z desiatich občanov Európskej únie súhlasí s tým, že EÚ zohráva dôležitú úlohu pri podpore dodržiavania zásad právneho štátu v ich krajine. Na Slovensku sa s týmto stotožnilo až 82 percent opýtaných. Vyplýva to z nového prieskumu Eurobarometer o právnom štáte, ktorý zverejnili v stredu, informuje TASR.



Takmer deväť z desiatich občanov EÚ považuje za dôležité, aby všetky členské štáty EÚ rešpektovali základné hodnoty EÚ, ktoré sa týkajú okrem iného základných práv, právneho štátu a demokracie. Rešpektovanie tých hodnôt je pritom dôležité aj podľa 90 percent opýtaných Slovákov.



Okrem toho sa v mnohých krajinách výrazne zlepšil pocit informovanosti o základných hodnotách EÚ, pričom dobre informovaných sa cíti 51 percent občanov únie a na Slovensku je to až 55 percent. Európska komisia pritom upozorňuje na to, že v roku 2019 malo pocit dostatočnej informovanosti len 43 percent občanov EÚ.



Sudcov považuje vo svojej krajine za nezávislých a neovplyvnených politickými a ekonomickými záujmami v priemere 53 občanov EÚ. Na Slovensku je to 43 percent opýtaných, pričom 52 percent uviedlo opak. Zlepšenie v tejto oblasti nastalo za posledných päť rokov iba podľa desiatich percent Slovákov a podľa 38 percent sa situácia ešte zhoršila. Až 73 percent Slovákov tiež súhlasilo s tým, že úrady a politici na Slovensku často nerešpektujú rozhodnutia súdov a neriadia sa nimi.



Len 43 občanov EÚ si myslí, že v ich krajine je riadne prešetrovaná korupcia verejných činiteľov a politikov a že v prípade viny sú im udelené adekvátne tresty. Na Slovensku si toto myslí 47 percent opýtaných, kým 48 percent si myslí opak. Vyšetrovanie korupcie sa pritom na Slovensku za uplynulých päť rokov zlepšilo podľa 13 percent opýtaných Slovákov a podľa štyroch z desiatich Slovákov došlo k zhoršeniu.



Iba 16 percent občanov EÚ a 15 percent Slovákov súhlasilo s tým, že sa v ich krajine zlepšila za posledných päť rokov sloboda médií a novinárov pri kritike vlády či politikov bez toho, aby im hrozilo zastrašovanie. Takmer štyria z desiatich Slovákov si však myslia, že situácia sa v tejto oblasti zhoršila.



Európska komisia vydala v stredu piatu výročnú správu o právnom štáte v členských krajinách EÚ. Pokrýva v nej štyri piliere - vnútroštátnu justíciu, protikorupčné rámce, slobodu a pluralitu médií, ako aj iné inštitucionálne systémy bŕzd a protiváh. EK vydala tento rok v správe pre Slovensko sedem odporúčaní.