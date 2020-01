Občania Izraela naďalej nesmú vstupovať na územie Saudskej Arábie

Dubaj 28. januára (TASR) - Saudská Arábia oznámila, že občanom Izraela naďalej nepovolí vstup na svoje územie. Ministerstvo zahraničných vecí v Rijáde to podľa agentúry AFP uviedlo v pondelok po tom, ako izraelský rezort vnútra v nedeľu avizoval, že občanom Izraela umožní, aby z náboženských alebo pracovných dôvodov mohli vycestovať do Saudskej Arábie.



Agentúra AFP citovala šéfa saudskoarabskej diplomacie princa Fajsala bin Farhána, ktorý povedal, že Izraelčania nie sú v súčasnosti vítaní v Saudskej Arábii - známej tým, že sa tam nachádzajú najposvätnejšie miesta islamu.



"Naša politika je nemenná. Nemáme vzťahy s Izraelom a držitelia izraelských pasov zatiaľ nemôžu navštíviť kráľovstvo," uviedol princ podľa webových stránok televízie CNN písaných v arabčine.



Saudská Arábia, rovnako ako väčšina arabských krajín, nemá s Izraelom nadviazané diplomatické vzťahy.



Izrael má mierové dohody podpísané iba s dvoma arabskými krajinami - Jordánskom a Egyptom. Hlavným faktorom, ktorý bráni uzavretiu mieru so zvyškom arabského sveta, je už dlho okupácia palestínskych území Izraelom. Židovský štát sa však v posledných mesiacoch snaží budovať vzťahy s krajinami Perzského zálivu.



Princ Farhán v tejto situácii v mene svojej krajiny vyhlásil, že "dôrazne odporúča dosiahnuť riešenie" palestínsko-izraelského konfliktu. Uviedol, že "keď sa dosiahne mierová dohoda medzi Palestínčanmi a Izraelom, bude na stole aj otázka integrácie Izraela v regióne".



Jeho vyhlásenie sa objavilo po tom, ako americký prezident Donald Trump v pondelok avizoval, že svoj "mierový plán" pre Blízky východ zverejní v utorok na poludnie miestneho času (18.00 h SEČ).



"Chystáme sa to oznámiť zajtra o 12.00 h. Chystáme sa predstaviť plán. Uvidíme, či sa uchytí alebo nie. Ak áno, bude to skvelé; a ak nie, tak to prežijeme," povedal Trump, ktorý v tejto veci ráta aj s podporou Saudskej Arábie. Podľa AP ide tiež o príznak otepľovania vzťahov medzi Izraelom a Saudskou Arábiou.



Izrael a Saudská Arábia nemajú oficiálne nadviazané diplomatické styky, obe krajiny však spája spoločný nepriateľ, ktorým je Irán, píše AP.



Iránsky minister zahraničných veci Džavád Zaríf označil Trumpov mierový plán pre Blízky východ za pochabý.



Podľa Zarífa by bolo lepšie, keby Spojené štáty prijali demokratické riešenie, ktoré navrhol iránsky najvyšší vodca ajatolláh Alí Chameneí. Ide o referendum, v ktorom by o svojej budúcnosti rozhodli všetci obyvatelia Palestíny - moslimovia, židia i kresťania.