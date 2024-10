Občania Kazachstanu hlasujú v referende o výstavbe jadrovej elektrárne

Astana 6. októbra (TASR) - V Kazachstane v nedeľu občania hlasujú v referende o výstavbe prvej jadrovej elektrárne v krajine. Cieľom iniciatívy je znížiť závislosť od fosílnych palív, obmedziť emisie skleníkových plynov a posilniť výrobu elektriny z dôvodu častých výpadkov. TASR píše na základe správy agentúry AFP.



Výsledok referenda by mal byť známy v pondelok. Očakáva sa, že Kazachovia výstavbu odobria, a to aj napriek pretrvávajúcemu masívnemu vystaveniu radiácie v dôsledku jadrových testov ešte z čias sovietskej éry.



O výstavbu novej elektrárne sa uchádzajú Čína, Francúzsko, Rusko a Južná Kórea. Prezident Kasym-Žomart Tokajev tvrdí, že pôjde o najväčší projekt v histórii nezávislého Kazachstanu.



Aby sa zabezpečila vysoká volebná účasť, Kazachom sa umožňuje hlasovať, aj keď nie sú zapísaní vo volebných zoznamoch. Vo veľkých mestách je zároveň v tento deň verejná doprava bezplatná.



Odporcovia projektu sa obávajú environmentálnej katastrofy v prípade akejkoľvek havárie v elektrárni. Podľa informácií tamojších súkromných médií boli v posledných týždňoch pred referendom zatknuté desiatky z nich.



Hoci je Kazachstan bohatý na ropu a vzácne kovy a je producentom takmer polovice svetovej zásoby uránu, trpí dlhodobým nedostatkom elektrickej energie.



Otázka jadrovej energie je však v Kazachstane citlivá. V rokoch 1949 až 1989 tu Sovietsky zväz uskutočnil približne 450 jadrových testov, pri ktorých bolo 1,5 milióna ľudí vystavených radiácii. Elektráreň by mala byť postavená v blízkosti poloopustenej dediny v kazašských stepiach.