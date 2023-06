Občania podporili zaradenie zámku Neuschwanstein do dedičstva UNESCO

Augsburg 19. júna (TASR) — Obyvatelia bavorskej obce Schwangau v nedeľnom referende podporili snahy o zaradenie svetoznámeho zámku Neuschwanstein do zoznamu svetového dedičstva Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO). Informovala o tom agentúra DPA.



Nemecko tak môže začiatkom roka 2024, tak ako bolo plánované, podať žiadosť v parížskom sídle UNESCO.



Starosta Schwangau Stefan Rinke uviedol, že projekt podporilo 56 percent zúčastnených voličov, 44 percent bolo proti.



"Z referenda máme radosť. Obyvatelia nám dali jednoznačný mandát aktívne podporovať iniciatívu štátu," povedal Rinke.



Ikonický zámok Neuschwanstein sa má uchádzať o zaradenie do zoznamu svetového dedičstva spolu s troma ďalším stavbami z čias vlády kráľa Ľudovíta II. (1845-1886): zámkami Herrenchiemsee a Linderhof a kráľovským sídlom na hore Schachen.



UNESCO má podľa aktuálnych plánov rozhodnúť o žiadosti Nemecka v polovici roku 2025.



Vo Schwangau, kde žije asi 3500 ľudí, však nie sú všetci občania nadšení iniciatívou bavorskej krajinskej vlády. Niektorí sa obávajú, že pečať svetového dedičstva by mohla prilákať ešte viac návštevníkov a priniesla by ďalšie obmedzenia z dôvodu pamiatkovej ochrany. Zámok Neuschwanstein už teraz navštívi približne 1,5 milióna ľudí ročne a je tak jednou z najväčších turistických atrakcií v Nemecku.