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OBCHOD S DROGAMI: Nemeckí policajti si posvietili na dvojicu

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Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

V rámci vyšetrovania boli zadržaní dvaja podozriví vo veku 21 a 35 rokov, potvrdila polícia a prokuratúra v meste Stade.

Autor TASR
Berlín 8. júla (TASR) - Nemecká polícia vykonala v spolkovej krajine Dolné Sasko na severe krajiny raziu v súvislosti s obchodovaním s drogami, počas ktorej približne 100 jej príslušníkov prehľadalo celkovo 14 nehnuteľností, informovali v utorok tamojšie úrady. TASR správu prevzala z agentúry DPA.

V rámci vyšetrovania boli zadržaní dvaja podozriví vo veku 21 a 35 rokov, potvrdila polícia a prokuratúra v meste Stade.

Bezpečnostné zložky prehľadali v pondelok večer niekoľko nehnuteľností a zaistili približne 310 gramov kokaínu, 400 gramov marihuany, asi 80 tabliet extázy, veľké množstvo zlatých šperkov a približne 67.500 eur v hotovosti.

Vyšetrovatelia obviňujú skupinu štyroch podozrivých z obchodovania s najmenej 34 kilogramami kokaínu. Hlavný podozrivý údajne organizoval obchod s kokaínom počas výkonu trestu odňatia slobody, ktorý mu udelili v roku 2022 za obchodovanie s drogami. Podľa úradov si trest si odpykával vo väzení s voľným režimom.
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