Obchodná dohoda medzi USA a Čínou sa podpíše 15. januára v USA

Washington 31. decembra (TASR) - Takmer po dvoch rokoch obchodnej vojny medzi USA a Čínou obe veľmoci podpíšu čiastočnú obchodnú dohodu. Slávnostná ceremónia sa bude konať v Bielom dome, uviedol americký prezident Donald Trump.



Čiastočná obchodná dohoda, ktorá má byť prvým stupňom komplexnej dohody, sa podpíše 15. januára v Bielom dome, uviedol v utorok na Twitteri Trump. Na ceremónii sa podľa neho zúčastnia vysokí čínski predstavitelia. Dodal, že neskôr pocestuje do Pekingu, aby vyrokoval ďalšiu dohodu.



To je prvýkrát, čo jedna zo strán uviedla konkrétny termín podpisu čiastočnej obchodnej dohody, o ktorej uzatvorení sa už dlhšie hovorí. Washington a Peking v polovici decembra ohlásili, že po dlhých rokovaniach dospeli ku kompromisu. Znenie dohody ešte nebolo zverejnené. Podľa USA sa v nej Čína zaviaže v priebehu dvoch rokov zvýšiť dovoz zo Spojených štátov o 200 miliárd USD (178 miliárd eur). Z toho by minimálne 40 miliárd USD ročne malo pripadať na poľnohospodárske produkty. Navyše by sa v nej mali riešiť aj problémy ochrany duševného vlastníctva, technologických transferov a výmenných kurzov.



(1 EUR = 1,1234 USD)