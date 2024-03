Obchodná loď nahlásila neďaleko pobrežia Jemenu streľbu z člnu

Dubaj 21. marca (TASR) - Obchodná loď nahlásila, že na ňu strieľali z menšieho člnu asi 109 námorných míľ od jemenského pobrežného mesta Ništun. Oznámila to vo štvrtok súkromná bezpečnostná Ambrey, informuje TASR podľa správy agentúra AFP.



Čln so štyrmi ozbrojencami sa priblížil k obchodnej lodi a spustil paľbu. Bezpečnostný tím na palube obchodnej lode streľbu opätoval, uviedla Ambrey.



Spoločnosť dodala, že obchodná loď zvýšila rýchlosť a čln ju prestal ohrozovať, nehlásila ani škody ani zranených. Tento incident vo štvrtok ohlásila i Britská organizácia pre námorný obchod (UKMTO).



Lode v Červenom mori ohrozujú v posledných mesiacoch útoky jemenských povstalcov húsíov. Povstalci tiež pohrozili, že svoje operácie rozšíria aj do oblasti Indického oceánu. Húsíovia útočia na lode od vlaňajšieho novembra na znak solidarity s Palestínčanmi v Gaze, kde prebieha vojna medzi Izraelom a hnutím Hamas.



V oblasti Indického oceánu pôsobia aj somálski piráti, ktorí sa snažia využiť rozruch vyvolaný na severe útokmi húsíov. Od novembra sa piráti podľa predstaviteľov lodného priemyslu pokúsili podniknúť vyše 20 únosov.