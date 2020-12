Obchodné rozhovory budú pokračovať, lídri EK a Británie si zavolajú

Brusel 5. decembra (TASR) - Pobrexitové obchodné rozhovory medzi Európskou úniou a Britániou budú po krátkom prerušení pokračovať v nedeľu. Po telefonáte v sobotu popoludní to spoločne uviedli lídri EÚ a Spojeného kráľovstva Ursula von der Leyenová a Boris Johnson. Obe strany však stále nedokážu nájsť spoločný základ v kľúčových záležitostiach, napísala tlačová agentúra AFP.



"V dnešnom telefonáte o prebiehajúcich rokovaniach medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom sme privítali skutočnosť, že v mnohých oblastiach sa dosiahol pokrok," uviedli predsedníčka Európskej komisie von der Leyenová a britský premiér Johnson.



"Stále však zostávajú výrazné názorové rozdiely v troch rozhodujúcich záležitostiach a sú to: rovnaké podmienky, správa vecí verejných a rybolov," uviedli obaja predstavitelia. Dodali, že znovu sa budú spolu telefonicky rozprávať v pondelok 7. decembra.



Rokovania o budúcich obchodných vzťahoch Británie a EÚ boli prerušené v piatok po tom, čo obe strany vyhlásili, že podmienky na uzavretie dohody nie sú splnené. Hlavný vyjednávač EÚ pre brexit Michel Barnier uviedol, že so svojím britským partnerom Davidom Frostom sa dohodli na "prestávke" v rokovaniach s tým, že o ich stave budú informovať predsedníčku eurokomisie a britského premiéra. Správa o prerušení rokovaní prišla po týždni intenzívnych diskusií v Londýne.



Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020 a nachádza sa v tzv. prechodnom období, ktoré potrvá do konca tohto roka. Londýn a EÚ sa odvtedy snažia uzavrieť dohodu, ktorá bude upravovať ich budúce partnerské a obchodné vzťahy. Rokovania napredujú pomaly pre názorové nezhody v kľúčových oblastiach, ako sú spomínaný rybolov či návrh zákona o vnútornom trhu. Ak sa Londýnu s Bruselom nepodarí dosiahnuť dohodu o budúcom partnerstve, od 1. januára 2021 sa budú ich vzájomné obchodné vzťahy riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).