„Obchodník so smrťou“ Viktor But vstúpil do Žirinovského strany

Moskva 12. decembra (TASR) — Viktor But, ruský obchodník so zbraňami prepustený minulý štvrtok po 14 rokoch väzenia v USA výmenou za americkú basketbalovú hviezdu Brittney Grinerovú, sa stal členom ultranacionalistickej Liberálnodemokratickej strany (LDPR) lojálnej Kremľu. Podľa agentúry Reuters o tom v pondelok informoval predseda LDPR Leonid Sluckij.



Vo videu zverejnenom na platforme Telegram sa Sluckij, stojac na pódiu vedľa Buta, poďakoval tomuto bývalému väzňovi za rozhodnutie stať sa členom strany, ktorú označil za "najlepšiu v súčasnom Rusku".



Napriek svojmu názvu sa LDPR od svojho založenia v roku 1991 sa hlási k tvrdej ultranacionalistickej ideológii, píše Reuters. V jej duchu požaduje, aby Rusko znovu obsadilo krajiny bývalého Sovietskeho zväzu.



Jej zakladateľ a dlhoročný vodca Vladimir Žirinovskij, ktorý zomrel v apríli tohto roka, si pre svoje extravagantné správanie získal povesť politického šoumena. Hoci sa LDPR v 90. rokoch považovala za vplyvného uchádzača o moc v Rusku, už roky zohráva skôr podružnú rolu, pričom voči vládnucemu bloku Jednotné Rusko je v opozícii len symbolicky. Vo väčšine oblastí totiž podporuje rozhodnutia navrhované alebo presadzované Kremľom.



Do LDPR vstúpilo viacero kontroverzných osobností. Napríklad za jej poslanca v Štátnej dume bol v roku 2007 zvolený Andrej Lugovoj, bývalý agent KGB, ktorý je hľadaný Britániou v súvislosti s vraždou bývalého ruského špióna Alexandra Litvinenka.



Americké ministerstvo spravodlivosti označilo Buta za jedného z najaktívnejších obchodníkov so zbraňami na svete.



But, ktorý bol obvinený z vyzbrojovania povstalcov v niektorých z najkrvavejších konfliktov vo svete, bol v roku 2008 zatknutý v Thajsku vďaka spolupráci tamojšej polície a amerických agentov z protidrogového úradu DEA. Následne ho vydali do Spojených štátov, kde bol v roku 2012 odsúdený na 25 rokov väzenia.



Jeho životný príbeh bol námetom pre hollywoodsky film Obchodník so smrťou s Nicolasom Cageom v hlavnej úlohe, v ktorom tento antihrdina unikol spravodlivosti.